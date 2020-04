88 millions de contrôles de relance ont été effectués jusqu’à présent – voyez combien votre État a obtenu – .

À ce stade, des millions d’Américains ont commencé à recevoir leurs paiements de relance IRS alors que la pandémie de coronavirus continue d’exiger un bilan économique catastrophique aux États-Unis.

Beaucoup plus de millions d’Américains, cependant, attendent toujours et vérifient constamment le site Web de l’IRS pour connaître leur statut de contrôle de relance. Si vous faites partie de ceux qui se demandent “où est mon argent de relance”, une nouvelle mise à jour de l’IRS donne un aperçu du montant d’argent qu’il a distribué jusqu’à présent – et de ce qui reste à venir.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Vendredi 24 avril, l’IRS avait émis 88,1 millions de chèques de relance aux contribuables, le montant moyen des chèques s’élevant à 1 791 $.

C’est selon de nouvelles données publiées par l’agence fiscale, qui sont arrivées la même semaine que l’IRS a commencé à émettre des chèques papier par la poste après quelques semaines d’envoi de paiements de relance par voie électronique, via le dépôt direct. Les données reflètent également que l’IRS a versé plus de 157 milliards de dollars en ce qui concerne un décaissement direct aux Américains, qui se présente généralement sous la forme d’un maximum de 1 200 $ aux particuliers et de 2 400 $ aux couples mariés (cette moyenne de 1 791 $ ci-dessus inclut également le fait que les parents peuvent obtenir un supplément de 500 $ par enfant, et les individus et les couples mariés au-dessus d’un certain seuil de revenu peuvent toujours prétendre à un montant inférieur au montant maximum).

Pour savoir où en sont les choses dans le processus de sortie de tout cet argent entre les mains des Américains – dont des millions sont sans emploi à la suite du cataclysme financier provoqué par la pandémie de coronavirus – l’IRS estime que plus de 150 millions de paiements de relance seront finalement envoyés, de sorte que vous pouvez voir qu’avec le total du vendredi, le processus est un peu plus qu’à mi-chemin.

“L’IRS, le Trésor et les agences partenaires travaillent sans relâche pour que ces paiements soient versés en un temps record aux Américains qui en ont besoin”, a déclaré le commissaire de l’IRS, Chuck Rettig, dans un communiqué de presse concernant les données de vendredi. «Des dizaines de millions de personnes à travers le pays reçoivent ces paiements, et des millions d’autres sont en route. Nous encourageons les gens à visiter IRS.gov pour les dernières informations, FAQ et mises à jour sur les paiements. “

Cliquez ici pour voir les derniers décomptes par État de l’IRS, en termes de combien d’argent de relance a été distribué jusqu’à présent, et où. Pas de surprise, la plus grande partie des paiements jusqu’à présent est allée à des États comme la Californie, le Texas et New York. Si vous ne le saviez pas, voici comment suivre votre argent depuis l’IRS.

Remarque: Si l’IRS ne dispose pas de vos informations de dépôt direct, l’agence enverra votre paiement de relance sous la forme d’un chèque papier. L’IRS dit que le premier lot de ces chèques (environ 5 millions) a été envoyé par la poste et aurait dû commencer à arriver dans les boîtes aux lettres des gens cette semaine. Ces chèques papier continueront à être émis par lots d’ici septembre, date à laquelle l’agence estime qu’ils auront finalement tous été envoyés.

Source de l’image: ERIK S LESSER / EPA-EFE / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.