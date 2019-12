9 bas de Noël à moins de 30 $ parfaits pour les fans d'Apple

Il n'y a rien qui rend la saison des fêtes plus brillante que de regarder vos amis et votre famille – en particulier les petits gadgets sympas que vous pouvez mettre en bas! Si vous achetez pour un fan d'Apple cette année, voici neuf cadeaux incroyables que vous pouvez mettre dans un bas en vacances!

Le meilleur câble Lightning

Anker Powerline + II

Personnel préféré

L'Anker Powerline + II est le meilleur câble que j'ai utilisé haut la main. Il est tressé en nylon, ce qui signifie qu'il peut s'emmêler, se tordre et tirer sans affecter ses performances, et Anker le soutient même avec une garantie à vie. De plus, le câble mesure 10 pieds, ce qui vous permet de travailler plus confortablement loin de la prise, de l'ordinateur ou d'autres sources d'alimentation que vous utilisez.

20 $ chez Amazon

Ports de charge partout

Belkin 3-Outlet SurgePlus Mini Travel Swivel

Après avoir branché votre émerillon SurgePlus, vous pouvez tordre et régler la barre d'alimentation pour qu'elle s'adapte à n'importe quelle pièce ou espace restreint dont vous avez besoin. La barre est livrée avec trois prises murales standard afin que vous puissiez obtenir plus d'espace sans les câbles supplémentaires, ainsi que deux ports USB alimentés pour une charge rapide.

17 $ chez Amazon

Chargeur sans fil Qi

Chargeur sans fil Yootech

C'est simple. C'est petit. Il charge rapidement votre iPhone à 7,5 watts. Il fonctionne avec un étui, n'a pas de lumière rougeoyante qui reste allumée toute la nuit et est disponible dans une variété de couleurs. La meilleure partie: c'est tellement peu coûteux, vous pourriez en obtenir une demi-douzaine.

14 $ sur Amazon

Souris de jeu Elite pour Mac

Logitech G602

La G602 de Logitech est la meilleure souris sans fil pour cliquer avec la vitesse et l'efficacité nécessaires pour traverser le donjon le plus difficile, battre le boss le plus méchant ou surpasser l'adversaire sportif le plus talentueux.

23 $ chez Amazon

Écouteurs bon marché et fiables

Écouteurs magnétiques Bluetooth Aukey

Ils sonnent beaucoup mieux que n'importe quelle paire d'écouteurs à bas prix ont le droit de sonner, et portent un indice IPX5, afin qu'ils puissent gérer un peu de sueur lorsque vous vous entraînez. De plus, le temps de lecture de 8 heures offre amplement de temps pour profiter de vos morceaux pendant que vous êtes en déplacement!

28 $ chez Amazon

Bracelet en cuir abordable

Bracelet de montre Apple WFEAGL

Vous aimeriez peut-être un bracelet en cuir véritable, mais vous aimeriez dépenser moins d'argent. Entrez WFEAGL. Cette bande de cuir de grain supérieur est disponible dans une gamme vertigineuse de couleurs de cuir et de nombreuses options de couleurs matérielles. Il est disponible dans les deux tailles d'Apple Watch et s'adapte aux poignets allant de 5,3 à 7,7 pouces. Il est même livré avec un protecteur d'écran en TPU pour éviter d'endommager votre montre.

19 $ chez Amazon

Contrôlez l'Apple TV et plus encore!

Télécommande universelle Inteset 4 en 1

En appuyant simplement sur les boutons A, B, C ou D, vous pouvez configurer la télécommande pour fonctionner respectivement sur Apple TV, Xbox One, Windows Media Center et Roku. C'est une alternative superbe et bon marché à la télécommande Siri Remote que la plupart des utilisateurs d'AppleTV vont adorer!

26 $ chez Amazon

Jouez ces morceaux

Cambridge Soundworks OontZ Angle 3

Ce haut-parleur de 5 pouces a un indice IPX5, ce qui signifie qu'il devrait être capable de résister aux éclaboussures d'eau ou à une légère bruine. À l'intérieur se trouve une batterie longue durée de 2200 mAh qui fournit jusqu'à 15 heures de musique via ses deux pilotes pour un total de 10 W de son stéréo. L'OontZ Angle 3 sonne bien à tous les niveaux – les médiums, les aigus et même les basses sont clairs grâce à la conception du subwoofer passif.

À partir de 22 $ chez Amazon

Augmentez votre connectivité!

Hub 5-en-1 Anker USB-C

Ceci est le petit hub qui pourrait. Elle est presque aussi puissante qu'une station d'accueil, mais coûte une fraction et ne prend pas autant d'espace. Il possède deux ports USB-A 3.0, un port HDMI, un lecteur de carte micro SD et SD, ce qui signifie que vous pouvez brancher toutes sortes de périphériques et accessoires sur votre MacBook Pro ou MacBook Air.

24 $ chez Amazon