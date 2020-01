9 choses en plus du Samsung Galaxy S20 que nous attendons de Unpacked 2020

Le lancement du Samsung Galaxy S20 est dans quelques semaines, et nous sommes impatients de voir tout ce qui pourrait être dévoilé lors de l’événement Unpacked de cette année. Le géant de la technologie en profite souvent pour faire ses débuts plus que des téléphones, et certains gadgets très attendus pourraient voir le jour.

Exemple: lors du lancement du Samsung Galaxy S10 en février 2019, le phonemaker a présenté les Samsung Galaxy Buds de type AirPods. Maintenant que Apple a sorti ses AirPods Pro, nous nous attendons à ce que Samsung riposte en faisant ses débuts sur le Samsung Galaxy Buds Plus.

Nous sommes également curieux de voir le Samsung Galaxy Tab S6 5G, une version de la tablette professionnelle de la société qui pourrait se connecter aux réseaux de nouvelle génération – quelque chose qui placerait Samsung devant Apple dans le jeu sur tablette.

En parlant d’avance, nous attendons également des informations sur le Samsung Galaxy Fold 2 ainsi que sur la rumeur selon laquelle le Samsung S Flip est pliable.

À la fin la moins probable du spectre se trouvent des produits très recherchés mais peu répandus comme la Samsung Galaxy Watch 2, dont nous n’avons pas beaucoup entendu parler au cours des années depuis que son prédécesseur bien-aimé a frappé le marché. Et, bien sûr, nous pourrions voir un haut-parleur Bixby.

S’il y a une chose que nous pouvons pratiquement garantir, c’est que le Samsung Galaxy S20 ne fera pas ses débuts seul. Voici ce que nous attendons avec impatience lors de l’événement.

(Crédit d’image: Future)

Samsung Galaxy S20 / S20 Plus

Le Samsung Galaxy S20 ainsi que le probablement plus grand Samsung Galaxy S20 Plus occuperont le devant de la scène chez Unpacked. Nous attendons quelques innovations des nouveaux produits phares, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ces téléphones. D’abord et avant tout: seront-ils tous compatibles 5G?

L’un ou l’autre de ces téléphones contiendra certainement le chipset Snapdragon 865, qui nécessite un modem compatible 5G comme le Qualcomm Snapdragon X55, nous pouvons donc raisonnablement supposer que les téléphones seront capables de se connecter aux réseaux de nouvelle génération dès le départ. Il est toujours possible que Samsung publie des versions 4G moins chères aux côtés des versions 5G, mais il semble que ce serait plus difficile que cela en vaut la peine.

La plupart de ce que nous avons entendu à propos des téléphones a impliqué des améliorations incrémentielles: des lunettes plus minces, une caméra selfie centrale, des écrans plus grands de 6,2 pouces (S20) et 6,7 pouces (S20 Plus) – mais quelques-uns, comme un téléobjectif 64MP gonflé objectif avec zoom 3x et taux de rafraîchissement de l’écran max 120Hz, nous ont excité. Cependant, il semble que Samsung enregistre les améliorations les plus substantielles pour le plus grand et le plus mauvais modèle …

(Crédit d’image: TechRadar)

Samsung Galaxy S20 Ultra

C’est plus comme ça. Selon les rumeurs, la version la plus grande et la plus spécifiée de la gamme S20 s’appellerait le Samsung Galaxy S20 Ultra. On pourrait l’appeler S20 Ultra 5G, ce qui en fait un héritier encore plus évident du gigantesque Samsung Galaxy S10 5G qui a été lancé à la mi-2019; cette fois, nous nous attendons à ce que le téléphone de haut niveau arrive en même temps que ses petits frères et sœurs.

La rumeur dit que l’Ultra contient un écran de 6,9 ​​pouces de taille maximale et des caméras sérieusement gonflées: un tireur principal de 108 MP, un téléobjectif de 48 MP avec zoom 5x et un appareil photo frontal de 40 MP. (Tous les téléphones S20 sont censés contenir le même objectif ultra large 12MP, tandis que les S20 Plus et S20 Ultra sont tous deux équipés de capteurs de temps de vol.) En termes simples, le S20 Ultra est en passe d’être le téléphone le plus avancé du marché, avec un rumeur zoom numérique 100x emballé comme «Zoom spatial».

(Crédit d’image: Future)

Curieusement absent dans la gamme S20 est une suite au produit phare du budget S10e. Il est tout à fait possible que Samsung suive Apple en faisant de son téléphone principal (le Galaxy S20 standard) l’option la moins chère. Ou Samsung pourrait placer son Samsung Galaxy S10 Lite et Samsung Galaxy Note 10 Lite récemment annoncé dans le rôle de phare du budget.

Nous avons déjà vu et joué avec ces téléphones au CES 2020, mais nous pourrions enfin savoir quand ils seront vendus et combien ils coûteront. Bien que leurs spécifications aient techniquement un an de retard sur la nouvelle gamme S20, cela devrait jouer en leur faveur en ce qui concerne l’abordabilité, et elles coûteront probablement moins cher que le S10e au lancement – ce qui fait de ces combinés de puissants concurrents pour les meilleurs milieu de gamme. là-bas.

Il existe bien sûr une autre possibilité: le S10 Lite et le Note 10 Lite ont été spécifiquement créés pour plaire à des marchés différents de ceux qui embrassent les produits phares de Samsung. Si tel est le cas, nous n’entendrons peut-être pas du tout parler du S10 Lite et du Note 10 Lite.

(Crédit d’image: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds Plus

Les rumeurs disent que les Samsung Galaxy Buds Plus sont la réponse de Samsung aux AirPods Pro d’Apple – de véritables écouteurs sans fil premium à réduction de bruit, mais dans ce cas, pour les téléphones Android. C’est du moins ce à quoi nous nous attendons, mais les rumeurs ont à la fois soutenu et réfuté la possibilité de supprimer le bruit.

Même sans emballer la fonctionnalité exceptionnelle des AirPods Pro, le Galaxy Buds Plus pourrait éclipser le Pro en termes d’autonomie de batterie – une rumeur suggère qu’ils pourraient durer jusqu’à 12 heures.

(Crédit d’image: Future)

Samsung Galaxy Watch 2

La Samsung Galaxy Watch d’origine était une centrale électrique avec une lunette tournante soignée qui facilitait la navigation sur la montre intelligente – et une expérience tactile plus amusante. Alors que la Samsung Galaxy Watch Active 2 a introduit une version haptique numérique de cette fonctionnalité, ce n’est pas la même chose et nous sommes impatients de la Samsung Galaxy Watch 2.

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de la Galaxy Watch 2, ce qui suggère que nous ne verrons probablement pas cette montre intelligente à Unpacked 2020. Mais nous pouvons toujours rêver.

(Crédit d’image: Future)

Nouveau tracker fitness?

Il est tout à fait possible que nous ayons un successeur au Samsung Galaxy Fit, ou peut-être même un autre tracker de fitness économique comme le Samsung Galaxy Fit e. Nous n’avons entendu aucune nouvelle ni rumeur, il n’y a donc pas de véritable battage médiatique autour d’un nouvel appareil de Samsung. Mais si nous n’obtenons pas une autre montre connectée cette année, il pourrait être judicieux pour la société de se mettre en appétit avec un tracker de fitness actualisé.

(Crédit d’image: Future)

Samsung Galaxy Tab S6 5G

La Samsung Galaxy Tab S6 a été une surprise bienvenue: une tablette de plus haute spécificité pour rivaliser avec l’iPad Pro, mais avec quelques extras qui se démarquent en revanche. Le Tab S6 comprend un S Pen dans le prix (qui est inférieur à l’iPad Pro), a un mode Dex de simulation de bureau amélioré et son accessoire de clavier (vendu séparément) a un pavé tactile. C’est un concurrent intrigant qui devient encore plus excitant avec la 5G.

Un lancement de Samsung Galaxy Tab S6 5G à Unpacked 2020 battrait Apple au poing, qui n’a pas encore sorti d’iPad compatible 5G. Il serait également plutôt utile pour les professionnels en déplacement qui ont besoin de télécharger et de télécharger rapidement des fichiers, comme les éditeurs de médias.

Bien sûr, les réseaux 5G en sont encore à leurs débuts – et un Tab S6 5G devrait être connecté au réseau 5G de chaque fournisseur. Nous verrons comment Samsung gère cela s’il sort une tablette 5G.

(Crédit d’image: Weibo)

Samsung Galaxy Z Flip

Ah, l’énigmatique Samsung Galaxy Z Flip. Il n’est pas clair s’il s’agit simplement d’un nom de code pour le Galaxy Fold 2 ou d’un appareil à fourche à part entière qui, selon la rumeur, sera un style pliable à clapet qui dépend de son accès horizontal, quelque peu similaire au Motorola Razr.

Nous avons également entendu dire qu’il pourrait avoir deux charnières – de sorte qu’il puisse être plié en forme de Z, d’où le nom – mais cela est incertain, et cela semble difficile pour une entreprise d’essayer juste un an après que son premier pliable ait été notoirement retardé pour les problèmes de durabilité de l’écran.

(Crédit d’image: TechRadar)

Samsung Galaxy Fold 2

Pour tous les inconditionnels à pliage vertical, nous avons également entendu que le Samsung Galaxy Fold 2 suivra les traces de son prédécesseur en tant que «style hot-dog» pliable – mais plus grand et meilleur. Plus précisément, des fuites nous ont indiqué qu’il pourrait y avoir une batterie plus grande, des vitesses de charge plus rapides, de meilleurs appareils photo et d’autres améliorations incrémentielles.

Alors que Unpacked 2020 semble peu de temps après le lancement retardé du Fold original à la fin de 2019, cela pourrait être un point de départ pour laisser les bagages et recommencer avec un appareil successeur (beaucoup plus testé).

(Crédit d’image: Samsung)

Samsung Bixby Speaker

Il existe depuis longtemps des rumeurs concernant un haut-parleur intelligent prenant en charge Bixby dans les travaux de Samsung – ou, comme on pourrait le dire, le Samsung Galaxy Home. Il n’est pas clair si cela finit par faire surface, mais l’attrait est évident: un haut-parleur intelligent hébergeant l’assistant IA Bixby impopulaire mais omniprésent sur les appareils Samsung pour rivaliser avec tous les haut-parleurs Amazon Echo et Alexa dans le monde. Nous n’avons pas entendu de rumeurs concernant une venue, mais tout est possible à Unpacked 2020.