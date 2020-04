9 façons de réduire le taux de rebond dans le marketing par e-mail

De plus en plus de gens commencent à chercher des méthodes commerciales en ligne pour compléter leurs revenus ou pour se débarrasser de leurs emplois à risque actuels. En outre, cette tendance devrait très probablement s’accroître en raison de l’incertitude économique causée par la pandémie de COVID-19. Dans cette optique, le marketing par e-mail est l’une des méthodes les plus utilisées et les plus efficaces, mais vous devez éviter un taux de rebond élevé pour les e-mails.

Les débutants qui commencent par le marketing par e-mail font souvent beaucoup d’erreurs. En fin de compte, cela se traduit par une mauvaise réputation pour votre adresse IP, ce qui fait que vos campagnes publicitaires par e-mail vont directement dans le dossier spam des utilisateurs. Pour éviter cela, ou pire encore, pour éviter d’être mis sur liste noire, nous avons rassemblé 8 conseils pour réduire le taux de rebond de vos e-mails.

1. Assurez-vous que l’e-mail que vous avez ajouté à la liste est correct.

Si vous recueillez des e-mails sur votre site Web, utilisez le double opt-in, une solution qui envoie un lien de confirmation à l’e-mail de votre utilisateur. En cliquant sur le lien, vous confirmez que l’adresse e-mail est correcte, qu’aucune faute de frappe ou faute d’orthographe ne s’est produite lorsque vous avez tapé votre e-mail, réduisant ainsi les rebonds d’e-mail. Il existe d’autres raisons (comme le spamtrap) pour lesquelles il est conseillé d’utiliser la double opt-in, mais pour éviter d’entrer dans trop de détails, pensez simplement que c’est une bonne pratique de l’utiliser et que vous devez l’implémenter.

Si vous recevez des e-mails d’une autre manière (comme face à face, mobile, etc.), assurez-vous que le client tape correctement l’adresse, puis envoyez-lui également un e-mail pour confirmer son e-mail.

Ce processus peut créer une surcharge de travail au début, mais à long terme, il vous fera économiser beaucoup de temps et d’argent.

2. Utilisez un captcha.

Une autre recommandation est que vous implémentiez un captcha dans les formulaires d’abonnement par e-mail. C’est une solution simple pour empêcher les bots d’inonder votre liste de diffusion, provoquant ainsi un fort rebond du courrier.

3. Implémentez un centre d’options / préférences.

Une autre façon de maintenir les taux de rebond des e-mails à un faible niveau consiste à implémenter un centre d’options / de préférences où les utilisateurs peuvent choisir le type d’informations auquel ils souhaitent s’abonner.

Par exemple, dans votre projet, vous pouvez toucher plusieurs sujets, mais un utilisateur ne peut être intéressé que par l’un d’eux, donc s’il reçoit un e-mail sur un sujet qui ne l’intéresse pas, il ne lira pas votre e-mail et ne le supprimera pas instantanément. , augmentant le taux de rebond. Pour éviter cela, l’ajout de différentes options dans l’abonnement vous aidera à mieux cibler vos campagnes d’email marketing.

4. Supprimez les e-mails qui ont provoqué un rebond de la liste.

Lorsqu’un rebond se produit, découvrez s’il s’agit d’un rebond dur ou doux. S’il s’agit d’un rebond difficile, prenez des mesures pour le supprimer de votre liste dès que possible. Il convient de préciser qu’un rebond dur se produit lorsqu’un e-mail est envoyé à une adresse et, automatiquement, un e-mail est reçu indiquant que sa livraison a été impossible.

Cette tâche peut être fastidieuse à effectuer manuellement, mais il existe des outils pour nettoyer vos listes de messagerie rapidement et facilement. Ainsi, en plus de supprimer les e-mails qui provoquent un rebond dur, il est conseillé de nettoyer régulièrement les e-mails qui génèrent normalement un rebond doux.

5. Vérifiez votre contenu.

La route de l’enfer est souvent pleine de bonnes intentions. Cependant, ce n’est pas une excuse pour les fournisseurs de services de messagerie pour finir par marquer votre newsletter comme spam.

Il existe des outils qui peuvent vérifier le contenu de votre campagne de marketing par e-mail, qui indiquent la probabilité que votre e-mail soit marqué comme spam. Affinez donc le contenu pour éviter de recevoir des plaintes de spam, qui à leur tour dégradent la réputation de votre adresse IP, en revenant au point 1 que nous avons mentionné précédemment.

6. Envoyez régulièrement des campagnes de marketing par e-mail.

Si vous envoyez régulièrement des campagnes publicitaires, il y a moins de chances que les gens oublient quand et pourquoi ils se sont abonnés à votre liste, et ils ne marqueront pas votre e-mail comme spam lorsqu’ils le recevront. Faites attention! Cela ne signifie pas que vous bombardez constamment les boîtes de réception des utilisateurs de votre liste, car cela pourrait également entraîner la fin de votre courrier électronique dans le dossier spam. Faites une petite étude pour créer une sorte de calendrier de courrier électronique / newsletter et essayez de le remplir avec un contenu vraiment intéressant pour vos utilisateurs.

7. Gardez une trace de vos rapports.

Les principaux fournisseurs de marketing par e-mail disposent de tableaux de bord interactifs où vous pouvez suivre les performances de vos campagnes publicitaires. Le suivi de l’évolution des taux de rebond peut vous aider à identifier les pratiques commerciales qui provoquent un taux de rebond dans votre liste de diffusion.

Les personnes et les entreprises sont complexes et différentes, donc du point de vue d’un léger rebond, il n’y a pas de règle unique pour tout le monde. Par conséquent, la surveillance de vos rebonds mous et la mise en œuvre de certaines règles commerciales pour les éliminer rendront vos campagnes publicitaires plus efficaces et auront une bonne réputation IP.

8. N’achetez ni ne louez pas de listes d’adresses e-mail.

Bien que l’achat ou la location de listes de diffusion ne soit jamais conseillé, c’est une pratique que de nombreux débutants pratiquent. Cette pratique fera augmenter votre taux de rebond de façon exponentielle, car la plupart des e-mails qui sont dans la liste ne finiront jamais par lire vos campagnes (pour être des adresses de spamtrap ou pour d’autres raisons).

En outre, il s’agit d’une pratique illégale décrite dans le règlement général sur la protection des données, vous risquez donc d’être mis sur liste noire.

9. Évitez les adresses e-mail inactives.

Il s’agit toujours d’un dur rebond. Les adresses inactives sont dans un état antérieur à l’annulation définitive de l’adresse. En fin de compte, ils finissent par devenir des adresses spamtrap. Ces comptes inactifs et inexistants qui sont utilisés par des fournisseurs tels que Outlook, Gmail ou Yahoo pour détecter les expéditeurs dédiés à l’envoi d’e-mails sans autorisation du destinataire.

Donc, même si ces comptes peuvent sembler réels, car ce sont des comptes qui existent, ils n’appartiennent pas vraiment à une personne réelle. Le but de ces comptes est d’identifier les spammeurs qui n’utilisent pas de listes de diffusion optimisées.

