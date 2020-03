9 pièces technologiques essentielles pour un travail à distance efficace

Au cours de la dernière semaine, de nombreuses entreprises se sont tournées vers le télétravail comme solution temporaire à l’épidémie de coronavirus. Bien que nous soyons chanceux que bon nombre de nos travaux puissent être effectués dans le confort de nos propres maisons, en tant que gestionnaire, vous pourriez être préoccupé par la façon dont votre équipe va gérer le changement, surtout s’il s’agit d’une toute nouvelle configuration pour eux. .

Cependant, il existe des éléments technologiques essentiels que vous pouvez recommander à votre équipe pour rendre l’expérience de travail à domicile aussi efficace que possible. Toutes les plates-formes que j’ai recommandées sont gratuites, donc n’utilisez pas tout votre budget en ces temps imprévisibles.

Mou

Rester connecté avec les membres de votre équipe est une bonne idée lorsqu’une grande partie de votre équipe travaille à domicile, pour vous assurer que vous êtes toujours en mesure de soutenir votre équipe et de les aider à rester sur la bonne voie. La messagerie via Slack est moins formelle que le courrier électronique, ce qui permet aux membres de l’équipe de crier facilement à l’aide lorsqu’ils en ont besoin. Il vous permet également de poursuivre le travail collaboratif et les séances de brainstorming en équipe tout au long de la journée, comme vous le feriez au bureau.

Skype

Skype est un excellent outil pour héberger vos réunions régulières en ligne. En plus d’avoir une webcam et une fonction de chat instantané, il permet également le partage d’écran pendant les appels pour faciliter l’explication des processus et la délégation des tâches. Il existe une gamme d’outils que vous pouvez utiliser pour organiser des réunions en ligne, mais Skype est un excellent choix car il est gratuit, facilement accessible et dispose de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour des réunions en ligne en un seul endroit.

Trello

Trello est un excellent outil de gestion de projet qui facilite la décomposition des projets solo et des tâches collaboratives. Il est simple d’ajouter des membres à un projet et est très convivial avec une mise en page simple qui ne prend pas de temps à apprendre. Sa conception réactive signifie qu’il peut facilement être utilisé sur tous les appareils, y compris les ordinateurs portables, les ordinateurs et les téléphones mobiles.

Splashtop

Si votre équipe est novice dans le travail à domicile, Splashtop est un excellent moyen de faciliter la transition du bureau au domicile. Splashtop est un logiciel qui vous permet d’accéder à votre bureau de travail depuis n’importe quel appareil. Il est très fiable et sécurisé, donc fait le travail pour vous quand il s’agit de rendre votre système interne accessible en dehors du bureau.

Toggl

La gestion efficace du temps est l’une des choses avec lesquelles les gens ont le plus de difficulté à travailler à domicile. Toggl est un système de chronométrage en ligne qui vous permet de décomposer votre journée par projets, tâches et clients pour déléguer correctement vos heures.

Google Docs

Google Docs est parfait pour les projets collaboratifs, car vous pouvez facilement partager et collaborer sur le travail. Il enregistre également vos modifications automatiquement et est stocké dans Google Drive, qui dispose d’une grande quantité d’espace de stockage gratuit qui ne prend pas de mémoire sur votre ordinateur portable ou de bureau.

Plusieurs moniteurs

Travailler avec deux moniteurs vous permet d’agrandir votre espace de travail et de travailler en ligne beaucoup plus facilement, surtout si vous devez ouvrir de nombreux onglets à la fois. Si votre personnel a l’habitude de travailler avec deux moniteurs sur son bureau, ce pourrait être une bonne idée de voir si vous pouvez lui permettre d’en ramener un chez lui.

Souris et clavier

Avoir une configuration informatique appropriée est essentiel pour travailler à domicile, ce qui signifie avoir une souris et un clavier de bonne qualité. Si vous n’en avez pas besoin actuellement au bureau, permettez peut-être à votre personnel de ramener le clavier et la souris de leur bureau à la maison pour s’assurer qu’il est bien équipé pour travailler.

Casque antibruit avec microphone

Les écouteurs antibruit sont une excellente idée pour toute personne travaillant à domicile, car ils peuvent éviter les distractions et vous aider à rester dans la zone pendant le travail. Un casque avec microphone est également un bon moyen de s’assurer que les communications sont claires lors des réunions en ligne, car un mauvais son peut être très distrayant et peut rapidement dérouter une réunion.

Katie Myers est rédactrice de contenu pour les fournisseurs audiovisuels Installations AV.