98point6 lève 43 M $ de Goldman Sachs, co-fondateur de Costco, et d’autres pour étendre la technologie virtuelle des soins de santé – .

La startup 98point6 de Seattle vient de lever 43 millions de dollars pour aider à augmenter la capacité de sa technologie de santé virtuelle au milieu de l’épidémie de COVID-19.

Le volume de patients a augmenté de 200% depuis janvier, a indiqué la société, et 40% des visites de patients ont été liées au COVID-19 au cours des trois derniers mois. L’argent frais aidera 98point6 à augmenter son total de médecins de 3X ce mois-ci.

La startup de 5 ans fournit des soins primaires dans les 50 États à plus de 3 millions de patients, en les connectant en temps réel aux médecins via un chatbot alimenté par l’IA, ainsi que des textes et des images numériques. 98point6 a ajouté des questions de dépistage des coronavirus à son application fin janvier.

“Les soins virtuels jouent un rôle important en permettant l’auto-quarantaine et la distance physique pour aider à aplatir la courbe et ralentir la propagation du COVID-19”, a déclaré Brad Younggren, médecin-chef, dans un communiqué.

98point6 fait partie d’une multitude de startups du secteur de la santé qui voient leur utilisation augmenter pendant la crise des coronavirus. La FCC a approuvé cette semaine un programme de 200 millions de dollars pour financer les services et appareils de télésanté.

La puissance de la télémédecine ne crée pas tellement un chatbot qui peut diagnostiquer définitivement la maladie – les symptômes sont trop génériques – mais comme un outil pour fournir des soins de santé virtuellement, permettant aux gens de rester à la maison et de réduire la propagation de l’infection.

La prestation de soins par le biais des canaux numériques maintient les personnes contagieuses, mais pas gravement malades, à la maison et isolées. L’approche permet également aux patients non coronavirus d’obtenir les soins dont ils ont besoin, y compris des ordonnances renouvelées ou d’autres services à l’extérieur d’une clinique ou d’un hôpital où ils pourraient risquer une infection.

En utilisant l’IA pour rationaliser l’admission des patients et le processus de documentation, 98point6 vise également à réduire les coûts des soins de santé.

Les patients accèdent à l’application 98point6 via des plans financés par l’employeur ou ils peuvent acheter un abonnement annuel de 20 $. Lorsqu’ils se connectent, une réponse automatisée demande ce qui les a amenés. Si les patients signalent des symptômes pseudo-grippaux, ils sont mis en relation avec un médecin 98point6.

98point6 a récemment lancé un tableau de bord patient qui affiche, entre autres, les temps d’attente moyens de la veille.

L’entreprise note que son objectif «n’est pas de remplacer votre prestataire de soins primaires; au lieu de cela, 98point6 est un autre moyen d’accéder à des soins médicaux de haute qualité lorsque vous en avez besoin – un partenaire pratique et complémentaire destiné à travailler aux côtés de votre réseau de soins existant.

Les investisseurs de la ronde de 43 millions de dollars comprennent la division de banque d’affaires de Goldman Sachs; Le PDG de BlackRock, Larry Fink; Le co-fondateur de Costco, Jim Sinegal; l’ancien PDG de Goldman Sachs, David Viniar; Nader Naini, associé directeur de Frazier Healthcare Partners.

Le financement total à ce jour dans la startup de 5 ans est de 129 millions de dollars. L’entreprise compte 241 employés et prévoit atteindre 350 personnes d’ici 2021. Elle a plus de 200 contrats commerciaux avec des employeurs, des plans de santé et des partenaires commerciaux.

“La priorité pour tout le monde en ce moment est de travailler ensemble pour assurer la santé et la sécurité de nous-mêmes, de nos proches et de nos communautés”, a déclaré le PDG et co-fondateur Robbie Cape dans un communiqué. «Des moments difficiles comme celui-ci font souvent ressortir le meilleur de nous tous, et il n’y a pas de meilleur exemple de cela que ce que nous voyons des professionnels de la santé et de chaque individu pratiquant la distance physique pour arrêter la propagation. Nous allons surmonter cela, plus fort, ensemble. “

Cape a vendu son ancienne entreprise, l’application de planification familiale Cozi, à Time Inc. en 2014 et a passé 12 ans chez Microsoft. Il a fondé l’entreprise aux côtés de Gordon Cohen, professeur à l’Arizona State University.