99 $ de réduction sur l’iPad Air, le nouveau plus bas de tous les temps pour les AirPods Pro, plus

Les meilleures offres de jeudi incluent 99 $ de réduction sur iPad Air, ainsi que des réductions sur AirPods Pro et MacBook Pro. Vous trouverez tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Économisez 99 $ sur l’iPad Air de 10,5 pouces d’Apple

Amazon propose l’iPad Air Wi-Fi 256 Go 10,5 pouces d’Apple en argent pour 550 $. À titre de comparaison, cela représente une économie de 99 $ par rapport au taux courant et une correspondance du plus bas historique d’Amazon pour ce modèle. Le dernier iPad Air d’Apple est doté d’un écran Retina de 10,5 pouces, de caméras 8MP et 7MP et de la prise en charge d’Apple Pencil. Tous sont alimentés par le nouveau processeur SoC 64 bits A12. Il s’agit d’un excellent compromis entre les iPads plus grands et plus petits d’Apple actuellement sur le marché.

Les AirPods Pro atteignent un nouveau record historique

Best Buy offre Apple AirPods Pro en état reconditionné certifié Geek Squad pour 209 $ US. À titre de comparaison, ces écouteurs se vendent généralement à 249 $ neufs et sont en baisse à 235 $ chez Amazon. AirPods Pro offre une version rafraîchie de la version originale populaire, désormais dotée d’une suppression active du bruit, de pointes effilées en silicone et d’un design résistant à l’eau. La puce H1 d’Apple vous garantit une connectivité rapide et jusqu’à 24 heures d’autonomie. J’ai ramassé cette paire à la fin de l’année dernière, et je dois dire que le battage médiatique est réel. Notre Jeff Benjamin a accepté dans sa récente revue pratique, notant que les AirPods Pro “ont un son incroyable, ils sont ultra-portables, sont dotés d’une grande autonomie et disposent d’une incroyable suppression active du bruit.” ils incluent une garantie de 90 jours.

MacBook Pro 13 pouces est de 600 $ de rabais

B&H propose le MacBook Pro 13 Go d’Apple de génération précédente de 256 Go avec Touch Bar pour 1 100 $. C’est bon pour 600 $ de réduction sur le prix d’origine et 100 $ de moins que notre mention précédente. Cette machine comprend un processeur Intel Core i5 à 3,1 GHz, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Il est livré avec quatre ports Thunderbolt 3 / USB-C, un capteur Touch ID, etc. Bien qu’il s’agisse d’un modèle de génération précédente, il y a encore beaucoup de valeur ici, et il convient de noter qu’il s’agit d’une rare chance de marquer le disque dur mis à niveau avec 256 Go en dessous de 1100 $.

