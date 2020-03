9to5Rewards: dernière chance de participer à notre cadeau Mac Pro depuis Hyper

Le temps presse pour participer à notre cadeau Mac Pro gracieuseté de nos amis chez Hyper. Il est également encore temps d’obtenir les nouveaux concentrateurs HyperDrive GEN2 USB-C à un prix spécial de précommande:

Précommandez le concentrateur HyperDrive GEN2 USB-C jusqu’à 40% de réduction dès maintenant.

Rendez-vous ci-dessous pour participer au concours et découvrez nos travaux pratiques avec les nouveaux concentrateurs Hyper USB-C:

Concentrateurs USB-C HyperDrive GEN2

Hyper ce mois-ci lance sa nouvelle génération de concentrateurs HyperDrive GEN2 USB-C Hub en modèles 6, 12 et 18 ports avec une nouvelle conception robuste. Les concentrateurs mis à jour contiennent des E / S nouvelles et améliorées qui offrent une vitesse de rafraîchissement vidéo 2X, une vitesse de transfert USB et une alimentation électrique ainsi qu’une vitesse de transfert de carte mémoire 3X par rapport aux modèles de génération précédente. En plus du nouvel extérieur métallique robuste, Hyper a notamment placé les ports dont vous aurez besoin pour accéder fréquemment – emplacements pour cartes mémoire, ports USB et prises audio 3,5 mm – de manière pratique à l’avant du concentrateur.

Vous pouvez précommander le concentrateur USB-C HyperDrive GEN2 jusqu’à 40% de réduction sur Kickstarter dès maintenant.

Comment entrer:

Saisissez votre nom et votre adresse e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire aux newsletters Hyper et . et courir la chance de gagner. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 mars 2020. Ouvert aux lecteurs aux États-Unis et au Canada seulement. Si vous visualisez ceci sur mobile et que vous ne voyez pas la possibilité de participer, cliquez ici.

Apple Mac Pro Giveaway

