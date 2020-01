9to5Rewards: Gagnez des offres exclusives Apple Watch Series 5 + sur les bandes Longvadon

Ce mois-ci sur 9to5Rewards, notre sponsor Longvadon offre aux lecteurs 9to5 la possibilité de rapporter une Apple Watch Series 5. Pour les utilisateurs qui possèdent actuellement l’Apple Watch, vous pouvez acheter deux bandes et obtenir la troisième gratuitement de Longvadon ainsi que 15% de réduction sur votre commande.

Obtenez 15% de réduction avec Longvadon avec code “9TO5MAC15” et rendez-vous ci-dessous pour vous inscrire au cadeau!

Si vous avez débattu de la mise à niveau ou non de votre collection de bandes Apple Watch, Longvadon vous encourage à le faire avec une promotion exclusive pour les lecteurs 9 à 5. Vous pouvez maintenant obtenir un bracelet gratuit après l’achat de deux bracelets de montre Longvadon, avec une remise supplémentaire de 15% à la caisse en utilisant le code promo “9TO5MAC15”

Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Longvadon fournit des bracelets de montre de luxe à la communauté Apple Watch en utilisant uniquement du cuir bovin de qualité supérieure et une doublure en daim véritable ultra doux. Pour obtenir un confort maximal, Longvadon intègre également un rembourrage flexible qui permet à la sangle de se mouler essentiellement à votre poignet. Et pour garantir davantage l’ajustement parfait et l’expérience utilisateur, Longvadon propose ses bracelets de montre dans une tonne d’options de taille, allant de moyenne à très grande pour les hommes, et de très petite à moyenne pour les femmes – pour tous les modèles d’Apple Watch, y compris la série 1- 5.

Longvadon permet également aux utilisateurs de configurer son matériel de qualité afin de s’assurer qu’il complète chaque coloris de la gamme actuelle d’Apple Watch. La société met en œuvre une fermeture à boucle déployante papillon en acier inoxydable similaire aux meilleurs horlogers de luxe, ce qui contribue à désigner le bracelet comme un accessoire de luxe. Chaque bracelet de montre peut être configuré avec du matériel Midnight Black, Crimson Red ou Silver pour correspondre à votre modèle Apple Watch spécifique ou à un look contrasté personnalisé.

Pour une durée limitée, les lecteurs peuvent acheter 2 bracelets de montre et obtenir le 3e bracelet de montre gratuitement. Et n’oubliez pas de bénéficier d’une remise de 15% avec notre code promo 9TO5MAC15 lors de votre commande.

Comment entrer:

Saisissez votre nom et votre adresse e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire aux newsletters de Longvadon et . et courir la chance de gagner l’Apple Watch Series 5 (2019, boîtier en aluminium argenté avec bracelet sport, 40 mm). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 février 2019. Ouvert aux lecteurs des États-Unis et du Canada uniquement. Si vous visualisez ceci sur mobile et que vous ne voyez pas la possibilité de participer, cliquez ici.

Apple Watch Series 5 Giveaway

