9to5Rewards: Gagnez un accord de précommande de chargeur USB-C pour iPhone 11 + Flash [Giveaway]

Il ne reste qu’une semaine pour participer à notre cadeau iPhone 11 avec l’aimable autorisation de Chargeasap. Vous pouvez également obtenir le nouveau Powerbank et chargeur sans fil USB-C Flash 150 W de la société à un prix de précommande spécial avant son lancement pour une durée limitée:

Précommandez le Flash de Chargeasap maintenant pour 139 $ (Reg 299 $)

Rendez-vous ci-dessous pour entrer dans le cadeau:

Flash 150W USB-C Powerbank et chargeur sans fil

Le nouveau Flash de Chargeasap est un futur Powerbank USB-C de 150 W avec une alimentation de 100 W alimenté par des batteries au graphène Tesla ™. Le Flash comprend deux ports USB-A (un à 40 W et l’autre à 18 W) ainsi qu’un port USB-C qui offre une alimentation électrique complète de 100 W. La société prévoit également d’offrir des capacités de charge sans fil Qi et Apple Watch avec un chargeur de charge sans fil intégré sur le dessus de l’appareil. Avec une batterie de 20 000 mAh, le Flash chargera votre MacBook Pro ou iPhone plusieurs fois à des vitesses rapides dans un facteur de forme compact de 1 lb tout en restant sûr pour les voyages en avion avec les approbations TSA / EASA.

Vous pouvez précommander le Flash by Chargeasap maintenant pour 139 $ (Reg 299 $) avec une garantie de 5 ans sur l’autonomie de la batterie et une garantie internationale de 2 ans.

Comment entrer:

Saisissez votre nom et votre e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire aux newsletters de Chargeasap et . et courir la chance de gagner l’iPhone 11 d’Apple (2019, 64 Go, déverrouillé). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 février 2020. Ouvert aux lecteurs aux États-Unis et au Canada seulement. Si vous visualisez ceci sur mobile et que vous ne voyez pas la possibilité de participer, cliquez ici.

Apple iPhone 11 Giveaway

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: