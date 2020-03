9to5Rewards: Gagnez un Mac Pro Rack + mémoire OWC et 4 To SSD d’une valeur de 9499 $ [Giveaway]

Pour le mois prochain, nous nous associons à nos amis OWC pour offrir un Mac Pro Rack d’Apple d’une valeur de 6499 USD à un lecteur . chanceux. OWC fournira également au gagnant 384 Go de sa nouvelle mémoire et son SSD Accelsior 4M2 4 To conçu pour le nouveau Mac Pro (valant normalement environ 3000 $ USD combinés!).

Rendez-vous ci-dessous pour participer au concours et plus sur les nouveaux produits Mac Pro d’OWC:

Mémoire OWC et SSD Accelsior 4M2 pour Mac Pro

Notre nouveau cadeau comprend la nouvelle mémoire OWC et son SSD le plus rapide à ce jour, tous deux conçus spécifiquement pour les nouveaux Mac Pro 2019 et Mac Pro Rack.

La nouvelle mémoire ECC DDR4 à 2933 MHz est désormais disponible avec des configurations jusqu’à 1,5 To. Comme d’habitude avec OWC, son prix est correct pour vous faire économiser environ 65% sur les mises à niveau d’usine d’Apple ou les alternatives et il est livré avec la garantie à vie de l’entreprise.

Consultez également le SSD OWC Accelsior 4M2 disponible maintenant avec jusqu’à 8 To de stockage. Conçu spécialement pour le nouveau Mac Pro, il s’agit du SSD le plus rapide d’OWC à ce jour avec des vitesses réelles de plus de 6 000 Mo / s. Il offre un refroidissement silencieux via un couvercle de dissipateur thermique à ailettes et peut être utilisé en externe via Thunderbolt 3 à l’aide d’un boîtier OWC vendu séparément. Découvrez toutes les nouvelles options ici.

Comment entrer:

Saisissez votre nom et votre adresse e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire aux newsletters OWC et . et courir la chance de gagner le Mac Pro Rack d’Apple (2019, processeur Intel Xeon W à 8 cœurs 3,5 GHz, Turbo Boost jusqu’à 4,0 GHz) ). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 avril 2020. Ouvert aux lecteurs aux États-Unis et au Canada seulement. Si vous visualisez ceci sur mobile et que vous ne voyez pas la possibilité de participer, cliquez ici.

Apple Mac Pro Rack Giveaway

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: