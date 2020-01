a confirmé la conception de ces nouveaux rendus

En plus du smartphone pliable Motorola RAZR 2019, les deux smartphones Moto G de la société sont actuellement disponibles sur le marché, à savoir le Motorola Moto G8 Plus et le Motorola Moto G8 Play. Cependant, nous savons depuis un certain temps que deux autres appareils s’ajouteront très prochainement à cette famille d’appareils. Parmi ceux-ci, en particulier, les dieux sont apparus en ligne nouveaux rendus qui confirment la conception, ou de la Motorola Moto G8.

Motorola Moto G8: écran perforé et caméra quad arrière

Merci à ces nouvelles images de rendu publié en ligne par le portail bien connu 91mobiles, nous pouvons prévisualiser la conception de l’appareil domestique de Motorola. Sur le devant, nous pouvons voir comment nous trouverons un affichage avec un petit trou situé sur le côté gauche du panneau. La société a donc décidé d’adopter plus ou moins le même design que les frères aînés Motorola One Vision et Motorola One Action, bien que le trou semble plus petit sur ce nouveau modèle.

Tournant sur le dos, le design divulgué il y a quelques semaines est également confirmé. Moto G8en fait, il peut compter sur un caméra arrière quad feu de circulation au dos. Au centre, puis, il y aura le logo de l’entreprise qui intégrera un capteur biométrique pour déverrouillage par reconnaissance d’empreintes digitales. Pas même le prise audio pour les écouteurs. Enfin, les rendus révèlent deux couleurs probables pour l’appareil, à savoir la couleur blanche et la couleur bleue.

Selon certaines rumeurs, cet appareil appartiendrait au segment moyen-bas du marché. En fait, le processeur doit être sous le capot Snapdragon 665 par Qualcomm.