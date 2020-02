Ces dernières semaines, plusieurs teasers officiels ont fuité en ligne concernant la prochaine gamme moyenne du géant sud-coréen Samsungou sur l’avenir Samsung Galaxy M31. Au cours des dernières heures, en particulier, l’entreprise a finalement confirmé la date des débuts officiels sur le marché mobile du nouveau smartphone.

Le Samsung Galaxy M31 fera ses débuts le 25 février

À travers une nouvelle image officielle publiée en ligne, le colosse Samsung a révélé la date choisie pour la présentation officielle du Samsung Galaxy M31. Selon le teaser officiel, le nouveau milieu de gamme de l’entreprise arrivera sur le marché sous une apparence officielle la prochaine 25 février. En plus de la date de la présentation officielle, le nouveau teaser nous a confirmé quelques particularités de cet appareil.

Tout d’abord, le teaser confirme également la présence d’un énorme sur ce nouvel appareil Batterie 6000 mAh. C’est une caractéristique technique que nous attendions tous un peu, étant donné que le prédécesseur Galaxy M30 avait déjà une batterie si grande. Le secteur photographique du terminal est également confirmé, qui comprend un caméra arrière quadruple en L situé dans une zone rectangulaire sur le côté gauche de la couverture arrière. Les confirmations concernent également le capteur photographique principal qui proviendra 64 mégapixels.

Sur le devant de l’appareil, cependant, le nouveau Samsung Galaxy M31 comportera un Écran Infinity-Uévidemment SuperAMOLED. Quant au processeur choisi par l’entreprise, plusieurs rumeurs parlent de ou SoC Snapdragon 665 Qualcomm ou del SoC Exynos 9611. Il y a cependant peu de doutes sur d’éventuelles coupures de mémoire. Ce dernier devrait en effet être de 4 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne.