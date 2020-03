a confirmé l’affichage perforé par ces rendus

Au cours des derniers jours, de nombreuses images rendues sur les futurs appareils d’entrée de gamme et de milieu de gamme de la série Samsung Galaxy A 2020 ont été divulguées en ligne. Après avoir vu les rendus des Galaxy A11 et Galaxy A41, c’est maintenant au tour de regarder de plus près le prochain Samsung Galaxy A21.

Samsung Galaxy A21: le voici dans ces nouveaux rendus

Quant aux prochains appareils moyen-bas de gamme, il semble que le géant sud-coréen ait décidé d’adopter plus ou moins le même design. À partir de ces nouvelles images, nous pouvons en effet voir comment même le prochain appareil Samsung Écran Infinity-Oou un écran avec un petit trou situé sur le côté gauche du panneau.

Il y a quelques jours, en fait, les rendus d’entrée de gamme du Galaxy A11 ont été divulgués en ligne et le design de ce dernier est assez similaire à celui du frère aîné apparu il y a quelques heures en ligne. Une différence entre les deux réside cependant dans les caméras utilisées. Le prochain Galaxy A21 en fait on en trouvera un caméra arrière quadtandis que sur le modèle moins cher, il y aura une triple caméra arrière. Une discussion séparée pour la conception du prochain Samsung Galaxy A41 de milieu de gamme. Ce dernier, comme nous l’avons vu hier sur ces images, n’aura pas d’affichage perforé mais aura un écran Infinity-U plus classique.

Il semble également qu’il y aura une prise audio pour les écouteurs et un capteur biométrique situé à l’arrière de l’appareil pour le déverrouillage. Plus précisément, les dernières rumeurs parlent de la présence possible à bord du nouveau Samsung Galaxy A21 la SoC Exynos 7904 avec des réductions de mémoire de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.