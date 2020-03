a confirmé le design arrière par une nouvelle image

Il y a quelques jours à peine, la fiche technique complète du prochain smartphone de milieu de gamme de la société HMD Global, qui est l’avenir, a été divulguée en ligne Nokia 5.3. Aujourd’hui, cependant, il vient d’être publié une nouvelle image live ce qui confirme la conception arrière de l’appareil.

Nokia 5.3: voici le design du dos de l’appareil

Il y a quelques mois, les toutes premières images en direct du nouveau blog de milieu de gamme ont été publiées Nokia. Comme déjà mentionné, l’un est apparu en ligne au cours des dernières heures nouvelle image réelle ce qui confirme une fois de plus le design de la coque arrière du nouveau smartphone.

Plus précisément, la nouvelle image est clairement visible au dos une zone circulaire noir où les capteurs photographiques seront placés. Ce dernier aura quatre ans et sera évidemment accompagné d’un petit flashLED. En dessous de cette zone circulaire, il y aura également un capteur biométrique pour la reconnaissance des empreintes digitales. Il convient de noter que la coque arrière ne semble pas être en verre, mais en plastique de couleur vert mat / aqua.

Voici une nouvelle confirmation concernant ce nouveau smartphone de HMD Global. En attendant ses débuts, nous vous laissons ci-dessous les prétendues spécifications techniques divulguées à ce jour.

Nokia 5.3 – spécifications techniques alléguées

Affichage avec une diagonale de 6,55 pouces en 18,5: 9 avec encoche tombante

Processeur Qualcomm Snapdragon 665

Réductions de mémoire: 3/4/6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne extensible via microSD

Caméra arrière quadruple avec: capteur principal de 16 mégapixels, un capteur secondaire de 5 mégapixels, deux capteurs de profondeur macro et 5 mégapixels

Caméra frontale 8 mégapixels

Batterie 4000 mAh