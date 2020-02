a détecté des problèmes avec Nokia 7.1

La mise à jour de Android 10 arrivé il y a quelques mois Nokia 7.1. Malheureusement, de nombreux problèmes et de différents types ont été trouvés que les utilisateurs ont signalés sur le Web.

Il existe de nombreuses plaintes en ligne concernant divers bugs, dont certains sont également assez ennuyeux et difficiles à éviter, ce qui a affecté de nombreux utilisateurs de Nokia 7.1. Tous les bugs détectés semblent s’être produits exactement après la sortie de la mise à jour de la nouvelle version d’Android. Cependant, ce dernier n’est peut-être même pas la véritable cause du problème.

Bugs détectés après la dernière mise à jour d’Android 10 avec Nokia 7.1

Bien qu’il soit sorti depuis un certain temps maintenant, le nouvel Android 10 pose des problèmes sur de nombreux appareils Nokia 7.1. En particulier, il y a vraiment beaucoup d’utilisateurs qui ont trouvé plante complètement soudain, ou certains appel perturbé et avec peu de signal, ou mauvais fonctionnement microphone. Enfin, des problèmes de connectivité ont également été détectés, notamment en ce qui concerne la connexion Wi-Fi. Mais surtout, le problème principal est la consommation excessive de la batterie.

la consommation de batterie C’est la principale préoccupation des utilisateurs, en particulier des Australiens, qui ont également signalé l’incapacité de se connecter correctement au Wi-Fi. Assez sérieuse la photo présentée, malgré comme déjà mentionné précédemment, elle ne s’est heureusement produite sur aucun appareil. Surprenant de noter tous ces problèmes critiques non seulement parce que le temps s’est écoulé depuis la sortie officielle de la version Android, mais aussi parce qu’être un appareil faisant partie du programme Android One devrait présenter moins de problèmes. Pour le moment, la seule solution est d’éviter d’installer la mise à jour, d’attendre et de reporter l’installation.