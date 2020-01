a dévoilé le logo officiel et les premières fonctionnalités

A l’occasion de l’International Salon de l’électronique grand public, Sony a présenté le Logo PlayStation 5, sa prochaine console de jeux. Le logo ne présente pas de distorsion particulière, au contraire. Le logo PS classique est re-proposé, accompagné du chiffre 5 qui indique la version.

Au-delà de ça, Sony révélé certaines des fonctionnalités de la console nouvelle générationdécevant cependant ceux qui s’attendaient à découvrir, lors de la conférence, des détails liés à la conception de la prochaine PlayStation et à son prix de vente. Le colosse japonais s’est plutôt limité à confirmer certaines des spécifications déjà connues, résumé dans cette image.

Parmi les caractéristiques de PlayStation 5 Nous nous réunissons à nouveau: Audio 3D, qui selon Jim Ryan (président et PDG de Sony Interactive Entertainment) offrira une expérience audio sans précédent, reproduisant un son jamais entendu auparavant; rétroaction haptique et déclencheurs adaptatifs pour le nouveau DualShock; SSD ultra haute vitesse; matériel basé sur Ray-Tracing; et Lecteur Blu-ray 4K.

PlayStation 5, le nouveau contrôleur peut avoir des boutons supplémentaires

Le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs ne devraient pas être les seules nouvelles fonctionnalités du nouveau DualShock 5. Selon ce qui est ressorti d’un brevet déposé par Sony, en effet, le contrôleur de la prochaine PlayStation devrait également intégrer une série de nouveaux boutons au dos. Ces boutons seront de tailles différentes et vous permettront de adapter le contrôleur à vos mains et de ajouter de nouvelles commandes et les contrôles sur les personnages du jeu.

Au-delà, lors de la conférence Sony a confirmé la libération de certains sécurité très attendu pour PS4, comme Le dernier d’entre nous, partie II, Iron Man VR, Ghost of Tsushima et Dreams.