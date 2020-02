a dévoilé les meilleures offres commerciales

Le meilleur offres affaires, donc adressé aux titulaires de TVA et vous n’avez pas de particuliers, des principaux opérateurs téléphoniques de notre pays, tels que TIM, Wind, Vodafone et 3 Italia, regorgent certainement d’opportunités grâce auxquelles il sera possible d’accéder à de nombreux gigaoctets pour très peu d’argent.

Dans une période où nous sommes littéralement envahis par les offres des opérateurs téléphoniques pour les particuliers, voici aussi une occasion spéciale pour ceux qui ont un Numéro de TVA, le soi-disant utilisateurs professionnels. Découvrons les meilleures offres qui leur sont dédiées, en rappelant qu’il sera absolument nécessaire de profiter de ce qui précède pour assurer son activation.

3 Italie, Wind, Vodafone et TIM: offres commerciales

3 Italie – All-In Pro – prix de 13,99 euros par mois, comprend en interne concerts illimités avec minutes illimitées e 1000 SMS – prix de 13,99 euros par mois – activation et SIM à 0 euros, mais avec une caution contractuelle de 24 mois.

Vodafone – Smart Business – prix de 20 euros par mois, tout illimité (minutes et SMS) avec 10 gig Internet à une vitesse de 4,5 G – activation et carte SIM entièrement gratuites – aucune obligation contractuelle.

vent – Super illimité – prix de 24,99 euros par mois pour profiter minutes, SMS et gabarit illimité pour toujours – frais d’activation de 80 euros (pas de SIM) et obligation contractuelle d’une durée de 24 mois.

TIM – Commencez pour VOUS – prix de 10 euros par mois pour toujours, à l’intérieur ils ont été positionnés illimité minutes pour appeler n’importe qui, en passant 50 gig du trafic de données – coût initial 10 euros pour la promotion – il existe une caution contractuelle de 24 mois (avec pénalité jointe).