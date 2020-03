a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permettra d’économiser de nombreux pilotes

Android Auto il a été mis à jour à nouveau et introduit cette fois une nouvelle fonction que de nombreux pilotes apprécieront. Bien que la version actuelle du système s’apprête à dire au revoir à son application pour smartphone, tout cela n’a pas découragé l’équipe de développeurs de leur tâche: créer un système d’exploitation de plus en plus intuitif et confortable à utiliser par le conducteur. Des avancées ont déjà été franchies: en supprimant presque totalement l’utilisation des smartphones pour effectuer des actions, Android Auto se présente aujourd’hui renouvelé à tous points de vue, même esthétique: découvrons quelques détails ci-dessous.

Android Auto a été mis à jour: la nouvelle fonction de limitation de vitesse a été révélée et permettra d’économiser de nombreux utilisateurs

Selon les derniers rapports diffusés dans les formulaires spécifiques de Reddit, de nombreux utilisateurs auraient remarqué l’introduction d’une nouvelle fonction relative à la conduite et au respect du code de la route. En un mot, Android Auto aurait ajouté aux informations déjà nombreuses qu’il propose également celles relatives au signalement des limitations de vitesse; en conduisant, par conséquent, les utilisateurs qui démarrer Maps ils seraient avertis des vitesses qu’ils peuvent atteindre dans les étapes vertes de leur voyage.

Comme toujours, nous informons nos lecteurs que cette fonctionnalité n’est peut-être pas encore arrivée en Italie, mais il n’est pas nécessaire d’abandonner car cela ne peut être qu’une question de temps. Dans tous les cas, vous devez mettre la main en avant car cela pourrait être juste un test et non une introduction officielle. Toutes les confirmations viendront à l’avenir lorsque le géant de Mountain View en parlera.