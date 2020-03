à la recherche d’astronautes pour Mars et la Lune

A partir du 2 mars 2020, jusqu’au 31 du même mois il sera possible de soumettre votre candidature à la NASA pour ceux qui souhaitent faire partie du corps des astronautes qui, à l’avenir, partiront en expédition vers la Lune et vers Mars. Pour postuler, les deux sexes doivent nécessairement avoir la citoyenneté américaine et une maîtrise en Sujets STIM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Mathématiques) ou même avoir suivi un cursus en médecine ou un doctorat de deux ans et d’ici 2021 une école de pilotage ou 1000 heures de vol déjà complétées. L’équipe sélectionnée s’appellera la génération Artemide.

La génération Artemis: c’est leur vocation

Le nom est clairement inspiré de celui donné au projet de construction d’une station orbitale autour de la Lune, dans le but de commencer les premières expéditions vers Mars à partir de là. Après 20 ans de présence continue à bord de la Station spatiale internationale, il est prévu d’envoyer en 2024, la première femme et le premier homme sur la lune (en relation avec ce projet). L’administrateur en chef de la NASA, Jim Brindenstine, est enthousiasmé par le projet et pense qu’il s’agit d’un énorme moment historique dans l’histoire de l’astronomie.

En plus de cela, en fait, de nombreux projets et recherches sont soutenus par équipements technologiques tels que les télescopes Kepler, TESS et le télescope solaire qui nous a déjà fourni beaucoup d’informations sur la surface solaire. Tous ces événements réunis conduisent à penser que, dans les 10 ou 20 prochaines années, beaucoup de choses que nous ne savons toujours pas pourraient nous apparaître plus clairement. Et l’idée que bientôt les astronautes de ce futur proche seront choisis, c’est déjà beau.