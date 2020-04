A la recherche d’un directeur de stratégie blockchain et AML pour PayPal

Le géant des paiements virtuels PayPal est en train d’embaucher une blockchain et un chef de la stratégie AML. Ce qui a été mis en évidence dans une publication de travail récente.

Si PayPal est en train d’embaucher un directeur de stratégie de blockchain, il devrait se concentrer sur les opportunités de blockchain et la conformité AML. Mais PayPal n’a aucun plan apparent pour prendre en charge les paiements avec des crypto-monnaies.

Cette embauche par PayPal est basée sur une offre d’emploi récente, qui sera prise dans le cadre du groupe Global Financial Crimes.

Le but de l’embauche d’un directeur de la stratégie blockchain pour PayPal

Sur la base de la description de poste, le stratège AML et blockchain récemment embauché par PayPal sera en mesure de diriger les efforts d’expansion du marché. En plus de se concentrer sur les opportunités et les partenariats liés à la blockchain.

L’offre d’emploi de PayPal indique que ce candidat retenu sera responsable de l’évaluation des cas d’utilisation de la blockchain. Le tout en vue de détecter la gestion des risques des délits financiers. De même, superviser les activités de recherche AML et les tendances qui émergent dans ces espaces.

De même, ce stratège pourrait également organiser des «réunions de diligence des partenaires externes» concernant les opportunités de blockchain. Cependant, PayPal n’a pas encore confirmé que l’embauche d’un stratège peut sembler avoir terminé le processus d’embauche en fonction du statut de l’annonce.

L’embauche du directeur de la stratégie de la blockchain est également essentielle pour AML

Des articles de travail précédents sur celui-ci ont laissé entendre que PayPal était en train de créer un groupe de recherche sur la chaîne de blocs. Un terme qui n’apparaît pas dans cette publication de travail récente. Il est donc déterminé que le nouveau stratège fera partie du groupe Global Financial Crimes de PayPal.

Ce qui signifie que ce stratège pourra se concentrer fortement sur la lutte contre le blanchiment d’argent ou la LBC. Cela sera responsable de la réduction des risques de LBA dans les produits et les fonctionnalités de PayPal. De même, vous devez examiner les rapports AML pour identifier les tendances et inspecter la documentation AML, entre autres.

Il est possible que ces tâches AML s’étendent au-delà de la blockchain et dans la plupart des domaines d’activité où PayPal est impliqué.

D’autres entreprises intéressées par la blockchain

Ce n’était pas la première fois que PayPal manifestait un intérêt pour la blockchain. PayPal a rejoint il y a quelque temps la Facebook Libra Association. Cependant, il a quitté le groupe l’année dernière en collaboration avec plusieurs autres sociétés emblématiques.

Prenant le risque, l’entreprise a également investi dans diverses sociétés de blockchain. Juste en avril de l’année dernière, Cambridge Blockchain, une société de gestion d’identité blockchain, a été investie. Puis en novembre, il a investi dans TRM Labs, une plateforme de gestion dédiée aux risques de crypto-monnaie pour les institutions financières.

PayPal a également noté que son unification avec Braintree permet aux marchands d’accepter des crypto-monnaies via des processeurs de paiement tels que BitPay, GoCoin et Coinbase. Malgré cela, PayPal n’a pas encore fourni de services liés à la crypto-monnaie pour les utilisateurs généraux. Il est hautement improbable que ce fait change cette fois la nature de la réglementation en matière d’embauche.

Partagez-le avec vos amis!