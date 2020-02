à l’avenir un traducteur instantané et un diagnostic médical

Les opinions sur l’utilité et le danger de la Intelligence artificielle ce sont les plus disparates. Il y a ceux qui pensent que c’est un dommage et qui risquent de submerger bientôt l’être humain, il y a ceux qui croient qu’il a atteint son apogée et puis il y a les opinions les plus modérées. Bref Google a décidé d’investir sur le long terme, travaillant sur une série de services que nous pourrions tous avoir à notre disposition d’ici 10 ans.

Que savons-nous de ce sur quoi Google travaille

Jeff Dean est l’informaticien un responsable de Google AI qui a expliqué quels sont ces services sur lesquels Google a décidé d’investir et qui pourraient prendre du temps avant d’atteindre le marché, compte tenu de l’engagement et de l’innovation que la recherche les concernant entraînera.

Sweat-shirts AI: pulls molletonnés simples avec des cordons intelligents qui peuvent régler le volume de la musique et des commandes similaires;

sur Kitty: petits robots à quatre pattes (similaires aux chatons) construits dans le but d’étudier le machine learning et comment l’utiliser concrètement;

Etude d’espèces menacées: Intelligences artificielles qui étudieront le mouvement des espèces sous-marines et terrestres, dans le but de détecter des informations permettant de connaître les conditions des plantes et des animaux et de prévenir leur extinction;

MediaPipe: comprendre la langue des signes. Ce serait une sorte de traducteur capable d’interpréter les différentes variations de la langue des signes (il y en a plus d’un) afin de faciliter la communication avec les sourds;

Scan rétinien: ce service pourrait détecter à l’avance de nombreuses maladies oculaires telles que le glaucome ou d’autres, battant même les médecins au fil du temps;

Traducteur instantané: la traduction en temps réel des langues parlées, une sorte de Babel Fish, un appareil avec microphone dans lequel parler et dont la traduction dans une autre langue sort instantanément.

Combien de temps cela prendra-t-il exactement et quel type de produits sera-t-il, il est toujours impossible de le dire, mais nous nous rapprochons de celaidée futuriste de progrès qui a été mentionné pendant des décennies en pensant à la technologie.