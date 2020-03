À l’intérieur de la quête pour développer des réponses plus rapides aux épidémies – .

Le Dr Deborah Fuller, à gauche, et le Dr Jesse Erasmus étudient les vaccins de prochaine génération à l’Université de Washington. (Photo . / Todd Bishop)

Dans le cadre de son travail sur la santé mondiale, Bill Gates met en garde depuis des années contre le potentiel d’une épidémie non maîtrisée de tuer des millions de personnes dans le monde.

“Une épidémie, qu’elle soit d’origine naturelle ou intentionnelle, est la chose la plus susceptible de provoquer, disons, 10 millions de décès en excès”, a déclaré le co-fondateur de Microsoft en 2017. “Il est assez surprenant de constater le peu de préparation qui existe.”

Les événements des dernières semaines lui donnent peut-être raison. Il y a quelques semaines, alors que de nouveaux rapports faisaient état d’un nouveau coronavirus s’étendant de plus en plus au-delà de la Chine, Gates a parlé de la question lors de la réunion annuelle de l’American Association for the Advancement of Science à Seattle.

“C’est un énorme défi”, a-t-il déclaré. “Nous avons toujours su que le potentiel d’une pandémie provoquée naturellement ou intentionnellement est l’une des choses qui pourraient perturber les systèmes de santé et les économies et provoquer plus de 10 millions de décès supplémentaires.”

Mais il a également parlé de solutions potentielles à long terme, y compris le domaine prometteur des vaccins à base d’ARN et d’ADN – une nouvelle génération de techniques de pointe qui pourraient accélérer la réponse mondiale aux futures épidémies telles que l’épidémie actuelle de coronavirus.

Alors, comment ces nouveaux vaccins fonctionnent-ils, en quoi diffèrent-ils des approches actuelles et comment pourraient-ils améliorer notre réponse aux défis sanitaires mondiaux comme la flambée de coronavirus actuelle?

Dans un nouvel épisode du podcast Health Tech de ., nous allons dans les coulisses pour trouver des réponses à ces questions avec deux scientifiques de l’Université de Washington qui poursuivent des percées en matière de vaccins à base d’ADN et d’ARN, généralement connus sous le nom de vaccins à base d’acide nucléique: le Dr Deborah Fuller, professeur de microbiologie et un vaccinologue à l’Université de Washington School of Medicine, et le Dr Jesse Erasmus, un virologue moléculaire travaillant sur le nouveau vaccin à ARN et les technologies thérapeutiques.

À l’avenir, les approches ADN et ARN pourraient déboucher sur des vaccins disponibles dans les quelques mois suivant une flambée, plutôt que sur des délais plus longs, communs aux vaccins traditionnels.

Alors, comment ça marche? Voici du vaccin 101.

La forme la plus courante de vaccin traditionnel est un vaccin inactivé, que Fuller décrit comme l’approche «secouer et cuire», dans laquelle le virus ou l’agent pathogène est tué puis injecté dans le corps pour stimuler une réponse immunitaire. C’est le cas du vaccin annuel contre la grippe, par exemple.

Une autre approche actuelle est le vaccin vivant atténué, dans lequel l’agent pathogène est muté pour ralentir sa croissance avant l’injection, de sorte qu’il stimule une réponse immunitaire sans provoquer de maladie. Le vaccin contre la rougeole est un exemple courant de cette approche.

Une troisième approche, plus récente, est le vaccin recombinant, dans lequel une protéine ou une sous-unité spécifique du virus ou des bactéries est identifiée, purifiée et injectée pour générer une réponse immunitaire. Le vaccin contre l’hépatite B en est un exemple.

Les vaccins à ADN et à ARN de nouvelle génération, appelés vaccins à acides nucléiques, sont similaires à certains égards aux vaccins recombinants, mais au lieu de purifier et d’injecter la protéine, l’approche injecte directement la séquence codante d’ADN ou d’ARNm pour l’antigène de telle manière que l’homme les cellules elles-mêmes produisent la protéine.

«Vous fabriquez votre propre vaccin», explique Fuller. «Et cela présente des avantages vraiment intéressants.»

Tout d’abord, avec l’approche des acides nucléiques, le corps produit des anticorps qui préviennent les infections. De plus, il stimule une réponse immunitaire cellulaire capable de reconnaître et d’éliminer les cellules infectées.

Des scientifiques, dont Erasmus, travaillent depuis des semaines sur des vaccins de prochaine génération pour COVID-19. Cependant, ceux-ci nécessiteraient toujours des tests et une approbation, ce qui signifie qu’ils n’ont aucune incidence sur la propagation immédiate du virus. Il n’existe actuellement aucun vaccin à ADN ou à ARN autorisé pour une utilisation chez l’homme.

Je suis convaincu que nous trouverons un vaccin, que nous aurons un vaccin très efficace contre le COVID-19. … Ce n’est qu’une question de temps pour franchir toutes les étapes nécessaires.

“Pour les gens qui s’inquiètent vraiment de cette pandémie, je suis convaincu que nous proposerons un vaccin, que nous aurons un vaccin très efficace contre le COVID-19”, a déclaré Fuller, le décrivant comme suit: «Des fruits à portée de main, parce que nous savons maintenant exactement quelle protéine nous devons inclure dans notre vaccin, nous savons quel type de réponses immunitaires nous devons induire, et nous avons des technologies capables de le faire. Ce n’est qu’une question de temps pour franchir toutes les étapes nécessaires. “

Fuller a déclaré qu’elle espérait que l’épidémie actuelle serait un «réveil» pour financer le développement de ces nouvelles plateformes vaccinales afin d’accélérer la réponse à l’avenir.

“Même si ce virus particulier disparaît, il y en aura un à l’avenir”, a expliqué Fuller. “Et donc l’une des façons dont nous examinons notre technologie n’est pas seulement de concevoir un vaccin spécifique pour ce virus, mais pourrions-nous fabriquer un vaccin universel contre toute sorte de coronavirus qui pourrait survenir à l’avenir.”

Le monde étant soudainement très intéressé par ce domaine, Erasmus a suivi de près le débat public sur les vaccins et COVID-19. “Particulièrement de nos jours, la communication se fait très rapidement sur les plateformes de médias sociaux, et les scientifiques s’expriment particulièrement sur les réseaux sociaux”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’ils font un très bon travail de communication avec le grand public.”

