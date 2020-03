A maintenant baissé le prix de ses offres haut débit en fibre, ce qui en fait un premier choix

Vous cherchez à obtenir un nouvel accord haut débit ce week-end? Grâce à une récente baisse des prix, Now Broadband vient de se propager dans les régions supérieures de considérations intéressantes.

Dans le cadre de ses deux accords sur le haut débit en fibre, Now a réduit de quelques mois chaque mois, ce qui a entraîné une forte réduction globale. Des deux, la proposition la plus forte vient du plan Fab Fiber, qui ne coûte désormais que 22 £ par mois.

Cela en fait l’une des options les moins chères en ce moment et pour 5,99 £ supplémentaires, vous pouvez ajouter la télévision à votre forfait. Cela en fait également l’une des offres de large bande et de télévision les moins chères si vous avez besoin de vitesses de fibre.

Et pour les personnes qui diffusent, jouent ou tout simplement social avec une détermination extrême, vous avez maintenant trié pour des vitesses encore plus rapides. Son plan Super Fibre a également baissé de prix, offrant deux options de prix réduits.

Et, bien qu’il ne soit pas réduit dans le prix, le plan ADSL de Now est également une très bonne option. Il ne coûte que 18 £ par mois (ou 23,99 £ avec la télévision). C’est un excellent prix tant que vous n’avez pas besoin d’accéder aux vitesses de la fibre.

Maintenant, les offres haut débit et TV en intégralité:

Maintenant Fab Fiber Broadband | 12 mois | Vitesses moyennes 36 Mo | Location de ligne incl. | Activation GRATUITE | £ 25 £ 22

Abaissant récemment le prix de son offre de large bande en fibre, Now Broadband ressemble à l’une des meilleures options de fibre en ce moment. Il ne coûte que 22 £ par mois tout en vous garantissant des vitesses moyennes de 36 Mo. En plus de cela, pour un supplément de 5,99 £ par mois, vous pouvez également inclure la télévision.

Voir l’offre

Désormais Super Broadband Broadband | 12 mois | Vitesse moyenne de 11 Mo | Appels GRATUITS en tout temps | Gratuit à l’avance | £ 30 28 £ par mois

Besoin d’aller encore plus vite sur vos vitesses? Jusqu’à 28 £ par mois, le plan Super Fibre de Now offre une moyenne de 63 Mo, parfait pour les grands ménages ou ceux qui diffusent beaucoup. Et comme le plan ci-dessus, vous pouvez ajouter la télévision pour seulement 5,99 £.

Voir l’offre

Qu’est-ce que j’obtiens si je passe également à la télévision?

Vous avez décidé d’ajouter la télévision sur votre Internet? Ensuite, vous obtiendrez le passe de divertissement de Sky. Il s’agit de coffrets – 300 pour être exacts. Avec une multitude d’émissions primées, dont Bob’s Burgers, Modern Family, Parks and Recreations et True Blood, vous vous divertirez pendant un bon moment.

Le pass contient les dernières émissions de chaînes telles que Sky Atlantic, Sky One, Comedy Central, Vice et Nat Geo Wild.