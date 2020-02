À près de 20 000 $, l’ordinateur portable le plus puissant du monde donne au MacBook Pro un aspect bon marché

L’ordinateur portable le plus puissant au monde en ce moment n’est pas exactement un spectateur – mais si vous êtes à la recherche du portable le plus rapide et le plus performant de la planète, le look n’est probablement pas une priorité.

Rencontrez l’Eurocom Sky X4C – il n’est pas aussi joli ou portable que le Apple MacBook Pro 16 pouces, mais c’est une option beaucoup plus puissante si cela ne vous dérange pas le poids et le poids supplémentaires.

Avec une configuration optimisée, cela coûte 18 623 $ (environ 14 300 £), ce qui est plus du triple du prix de la version la plus spécifiée du MacBook Pro (6 099 $).

Eurocom Sky X4C – 18623 $ directs

Ce poste de travail est vraiment ce dont les rêves sont faits. L’un des processeurs les plus rapides du marché, avec autant de mémoire que possible et beaucoup de stockage. Avec un écran 4K, un GPU haut de gamme et des tonnes de capacités de connexion, c’est la machine portable ultime pour le travail ou le jeu.

Avec le Sky X4C, vous obtenez un ordinateur portable qui bat 99,99% des ordinateurs de bureau disponibles aujourd’hui.

L’un des processeurs les plus rapides disponibles sur le marché (un Intel Core i9-9900KS à 8 cœurs) est un GPU Nvidia Geforce RTX 2080 avec 8 Go de GDDR6. La machine possède également 128 Go de RAM (répartis sur quatre canaux), deux cartes SSD Sabrent Rocket 4 To récemment introduites en RAID-0 pour des performances maximales et deux SSD 8 To Micron configurés en RAID-1 pour la sauvegarde.

Pour pousser le prix à près de 20 000 $, optez pour un plan de garantie de retour au dépôt d’usine de 3 ans et choisissez une alimentation externe plus puissante de 780 W. La plupart des ordinateurs portables Eurocom permettent également de mettre facilement à niveau le CPU et le GPU.

Si vous connaissez un ordinateur portable plus puissant dans un facteur de forme de 15,6 pouces, contactez-nous par tous les moyens.