a présenté un smartphone avec des applications Google

Comme vous le savez peut-être Huawei ne peut actuellement pas présenter de smartphones pris en charge par les applications et services Google. La raison de cette interdiction réside dans l’inclusion du géant américain dans le liste d’entités des États-Unis. Cette liste empêche les sociétés américaines de négocier avec lesquelles ergo est cotée. Google ne peut pas fournir Licence Android. Cette licence n’empêche pas l’entreprise d’utiliser le système d’exploitation, mais l’empêche d’avoir les applications susmentionnées et divers services tels que le Play Store.

Cela dit, Huawei a quand même réussi à présenter un nouveau smartphone sous licence. Comme, comment? Annonce d’un modèle déjà présent sur le marché, mais légèrement modifié. C’est vrai. Le colosse a réintroduit le P30 Lite augmenter la RAM a 6 Go et un espace de stockage a 256 Go. Pour le reste, il n’est pas différent du modèle présenté en avril 2019.

Huawei P30 Lite: c’est de retour

Qu’a-t-il fait pour faire ça? Apparemment, la licence Android et par conséquent le support deÉcosystème Google il est lié au numéro de modèle des smartphones. Le nouveau P30 Lite a le même numéro que le précédent et cela a permis une réintroduction avec les applications. Malheureusement, bien que ce soit une idée géniale, c’est un système qui ne peut pas être exploité au maximum.

Pour conserver le numéro de modèle, le smartphone doit avoir le même processeur. Vous pouvez refaire le même jeu avec i P30 et P30 Pro, mais vous devez voir combien en achèteraient. Avec le Mate 30 series ils ne peuvent pas le faire car ils ont été présentés après avoir été inclus dans la liste susmentionnée.