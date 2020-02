À quel point ce contrôleur DualShock 5 serait-il incroyable pour la PS5 de Sony? – .

Sony a peut-être confirmé le nom officiel de la nouvelle PlayStation, ne surprenant absolument personne en l’appelant la PS5, mais la société n’était pas prête à confirmer que le contrôleur DualShock 4 obtiendra un successeur DualShock 5. Sony a expliqué certaines des fonctionnalités du nouveau contrôleur, mais il s’est arrêté bien avant de révéler toutes ses mises à niveau. Cependant, les mouvements les plus récents de Sony, y compris le lancement d’un accessoire DualShock 4 et de nouveaux contrôleurs PlayStation, peuvent avoir gâché certains des secrets du nouveau contrôleur DualShock. En attendant que Sony dévoile la PS5 dans toute sa splendeur, nous avons une vidéo conceptuelle pour vous montrer qui imagine le contrôleur PS5 de nos rêves.

Outre le retour haptique amélioré et les déclencheurs adaptatifs, le contrôleur DualShock 5 peut contenir des fonctionnalités supplémentaires. Comme un ensemble de boutons supplémentaires à l’arrière, qui seraient personnalisables par l’utilisateur, similaire à ce qui est maintenant disponible pour la PS4 – Sony vient de lancer un module complémentaire pour le contrôleur DualShock 4 qui place des boutons à l’arrière.

En outre, le contrôleur pourrait contenir un microphone intégré pour un contrôle vocal amélioré, et la PS5 est censée comporter un assistant vocal centré sur le jeu qui pourrait aider les joueurs en temps réel.

Dans l’ensemble, le nouveau contrôleur ressemblera au contrôleur DualShock 4, et une fuite a déclaré il n’y a pas si longtemps qu’il fonctionnerait avec la PS5 et la PS4, nous ne nous attendons donc pas à une refonte complète de la conception ou à de nouvelles fonctionnalités trop folles. . Le nouveau contrôleur pourrait cependant se sentir mieux dans la main, comme certains brevets récents semblent l’indiquer.

C’est un rapide aperçu de toutes les fonctionnalités connues et des rumeurs détaillant les contrôleurs de la PS5, et beaucoup d’entre eux seront facilement reconnaissables dans le concept vidéo incroyablement détaillé ci-dessous que le concepteur Giuseppe Spinelli (Snoreyn) a créé pour LetsGoDigital.

En plus de cela, le clip propose quelques fonctionnalités supplémentaires comme des joysticks interchangeables et des boutons arrière qui seraient livrés avec l’appareil, ainsi qu’une connectivité USB-C qui permettrait une charge plus rapide de la batterie.

Bien que passionnants, nous regardons toujours une vidéo conceptuelle qui pourrait ne pas être une représentation totalement exacte de la réalité. Sony n’a pas encore publié d’imagerie de la PS5 et DualShock 5. Espérons que cela changera très bientôt, car Sony devrait dévoiler la nouvelle PlayStation dans le courant du mois lors d’un événement spécial PlayStation Meeting 2020.

