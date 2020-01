“A Quiet Place 2” et toutes les autres bandes-annonces de films que vous devez regarder la semaine dernière – .

Avec Star Wars dominant le box-office fin 2019, il n’est pas étonnant que nous n’ayons pas eu de nouvelles bandes-annonces à chaud au cours de la dernière semaine de décembre, car tous les studios ont sorti leurs bandes-annonces avant la sortie de The Rise of Skywalker en salles. Ajoutez à cela les vacances de Noël, et vous comprendrez pourquoi c’est si calme. Mais nous sommes en 2020 maintenant, ce qui signifie que nous reprenons enfin nos activités. Nous attendons toujours la sortie des principales bandes-annonces, mais nous en avons déjà au moins une excellente: A Quiet Place Part II.

L’horreur dominera le premier week-end de l’année, car The Grudge ouvre cette semaine dans les salles de cinéma, et deux des trois bandes-annonces ci-dessous sont destinées aux sorties d’horreur. Mais si vous allez voir des films ce week-end, vous seriez beaucoup mieux servi par un titre différent, avec The Rise of Skywalker, Frozen II et Jumanji jouant toujours partout. En outre, la semaine dernière, Little Women a reçu d’excellentes critiques et devrait être sur votre radar.

Sur le streaming, il y a au moins une nouvelle attraction qui devrait attirer votre attention, et c’est Messiah de Netflix, une série télévisée avec une prémisse fascinante. La seconde venue de Jésus a peut-être eu lieu au Moyen-Orient en difficulté, alors la CIA ouvre une enquête sur ce nouveau terroriste potentiel.

Revenons aux bandes-annonces, je dirai dès le départ que l’original A Quiet Place n’avait pas vraiment besoin d’une suite. Là encore, le premier a eu un tel succès que nous nous attendions tous à ce que John Krasinski en fasse un. La première bande-annonce du nouveau film d’horreur nous donne un aperçu des premiers jours de l’arrivée des créatures, mais aussi de l’avenir de la famille Abbott après la mort du père, joué par le même Krasinski dans le premier film . Emily Blunt reprend son rôle pour celui-ci, avec Cillian Murphy rejoignant le casting de la partie II.

L’autre bande-annonce d’horreur dans la liste ci-dessous est Gretel et Hansel, qui n’a probablement besoin d’aucune explication. Plus intéressant est le deuxième trailer de The Gentlemen, l’énorme nouveau film de Guy Ritchie, dont la sortie est prévue pour la fin du mois.

Un endroit calme Partie II

Gretel et Hansel

Les messieurs

.