À quoi aurait ressemblé Batman 3 de Tim Burton (et pourquoi cela ne s’est pas produit)

Batman a obtenu diverses adaptations sur grand écran, certaines meilleures que d’autres, mais ce que les fans de Caped Crusader n’ont jamais pu voir était un troisième Homme chauve-souris film de Tim Burton – et voici à quoi cela aurait ressemblé. Batman a été adapté pour la première fois au grand écran en 1943, dans une série en noir et blanc de 15 chapitres avec Lewis Wilson dans le célèbre super-héros et Douglas Croft dans le rôle de Robin. Depuis lors, le Dark Knight a traversé de nombreuses versions, mais son histoire cinématographique peut être divisée en trois: la série Tim Burton-Joel Schumacher, la trilogie The Dark Knight et DC Extended Universe.

La série Burton-Schumacher a commencé en 1989 avec le film simplement intitulé Batman, réalisé par Tim Burton et avec Michael Keaton comme personnage principal. Le film a été un succès critique et financier, et a inspiré Batman: The Animated Series, tout aussi réussi et inoubliable. Son succès a également fait place à une suite: Batman Returns, en 1992, et avec Burton et Keaton de retour. Batman Returns a reçu des critiques positives et a très bien fonctionné au box-office, mais lorsque le moment est venu de faire un troisième film Batman, les problèmes ont commencé.

Intitulé Batman Forever, et sorti en 1995, il avait Joel Schumacher comme réalisateur et un tout nouveau casting, avec Val Kilmer comme Batman, Chris O’Donnell comme Robin et Tommy Lee Jones comme Harvey Dent / Two-Face. Il a été suivi par Batman & Robin deux ans plus tard, maintenant avec George Clooney comme Batman, et ce fut une très mauvaise fin de la série, le film étant considéré comme l’un des pires films de super-héros jamais réalisés. Tous ces changements dans la distribution, le réalisateur et l’histoire ne faisaient pas partie du plan, et Burton avait des idées pour un troisième film de Batman qui, si cela s’était produit, aurait conduit la série dans une direction complètement différente.

Batman 3 de Burton aurait été une véritable suite pour les retours

Batman 3 de Tim Burton aurait été intitulé Batman Continues, ce qui est à peu près ce que le film allait faire. Batman Continues aurait eu Keaton comme Caped Crusader une fois de plus, et aurait compté avec Michelle Pfeiffer et Billy Dee Williams reprenant leurs rôles de Catwoman et Harvey Dent, respectivement. En récupérant tous ces personnages et leurs acteurs, Batman Continues aurait réuni les trois films (Williams a choisi de ne pas participer à Batman Returns et Max Shreck de Christopher Walken a été ajouté à la place), et aurait servi de suite appropriée à Batman Returns. Fondamentalement, il aurait eu la cohésion qui manquait à Batman Forever, mais le titre aurait quand même été mauvais.

Robin Williams était intéressé par le Riddler

Tout comme Batman Forever, Batman 3 incluait The Riddler, mais Burton avait une idée très spécifique pour le personnage. Son plan était d’avoir nul autre que Robin Williams pour jouer Edward Nygma / Riddler, mais le regretté comédien avait une histoire étrange avec l’univers Batman … et Burton. Williams a été approché pour jouer le Joker dans Batman, mais Jack Nicholson a finalement obtenu le rôle. Burton l’a ensuite approché à nouveau dans l’espoir qu’il jouerait The Riddler dans Batman 3, mais quand Burton est parti et Schumacher est arrivé, ces plans ont changé et Jim Carrey est devenu The Riddler – et donc Robin Williams n’a jamais pu être dans un film Batman.

La Catwoman de Michelle Pfeiffer devait revenir

La Catwoman de Michelle Pfeiffer s’est révélée en vie à la fin de Batman Returns, ce qui lui a permis de revenir dans une suite. Comme mentionné ci-dessus, Pfeiffer était l’un des acteurs qui serait revenu pour un troisième film de Batman avec Burton en tête, mais on ne sait pas quel aurait été son rôle dans l’histoire. Cependant, une fois que Warner Bros.a commencé à développer Batman Forever sans Burton, un spin-off Catwoman a été annoncé, avec Pfeiffer reprenant son rôle et Burton attaché en tant que directeur. Le film se serait ouvert après son effondrement dans Batman Returns, à la suite d’une amnésique Selina Kyle. En fin de compte, Burton a abandonné et le projet a été laissé dans l’enfer du développement pendant des années, jusqu’à ce qu’il devienne la Catwoman critiquée avec Halle Berry comme personnage principal.

Harvey Dent de Billy Dee Williams deviendrait probablement à deux faces

Billy Dee Williams a joué Harvey Dent dans Batman et était complètement absent de Batman Returns, mais il lui était toujours possible de revenir dans une future suite. Une première version de Batman Returns avait tout mis en place pour que Harvey Dent devienne Two-Face dans Batman 3, Catwoman le choquant à la fin, provoquant ainsi sa transformation vilaine. Ces scènes ont été réécrites pour s’adapter à Max Shreck de Walken, mais le retour de Williams était toujours une possibilité. Schumacher avait d’autres idées et a plutôt choisi Tommy Lee Jones comme Two-Face, qui était réticent à accepter le rôle mais l’a fait après l’insistance de son fils.

Marlon Wayans a été engagé pour jouer Robin

Peut-être l’élément le plus surprenant de Batman 3 était qu’il aurait eu Marlon Wayans comme Dick Grayson / Robin, et l’histoire de Wayans avec la série Batman est en fait assez intéressante. Wayans était censé jouer Robin dans Batman Returns, mais Burton a décidé de le garder pour un futur film car il y avait déjà trop de personnages dans l’histoire. Wayans a même assisté à une garde-robe et a été signé pour une suite, et aurait pu faire ses débuts dans Batman 3 si Schumacher n’avait pas eu d’idées différentes et aurait plutôt choisi Chris O’Donnell. Cependant, Wayans a reçu une pénalité car son contrat lui permettait de reprendre, et en 2018, il recevait toujours des redevances.

Pourquoi Batman 3 de Tim Burton ne s’est pas produit

Contrairement à de nombreux autres cas dans lesquels un réalisateur quitte un film en raison de différences créatives ou de conflits avec le studio, le départ de Burton a été provoqué par une force externe: McDonald’s. L’empire de la malbouffe de Ronald McDonald saisit chaque occasion de vendre tous les jouets et tasses avec différents personnages qu’il peut produire, et les films Batman de Burton ne faisaient pas exception. Avant la sortie de Batman Returns, McDonald’s présentait Batman, Catwoman et The Penguin sur tous ses produits – mais une fois le film sorti, tout a radicalement changé. Les parents n’étaient pas totalement d’accord avec le ton sombre du film et ne le trouvaient pas adapté aux enfants (sans surprise, certains ont même menacé de boycotter la chaîne de restauration rapide). Warner Bros. les a entendus haut et fort et a demandé à Burton de se retirer, et le reste appartient à l’histoire.

Après toutes ces années, il est hautement improbable que Burton revienne au genre des super-héros, en particulier à l’univers de Batman, donc son Batman 3 ne vivra que dans l’imagination des fans. Bien sûr, il est impossible de dire si le film aurait sauvé la série ou non (bien que Batman & Robin ne se serait probablement pas produit, du moins pas comme il l’a fait), mais il aurait sûrement rassemblé tous les films et fait le la série se sent comme telle.

