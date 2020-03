À quoi aurait ressemblé la trilogie de Godzilla 1998 (et pourquoi cela ne s’est pas produit)

Le tristement célèbre fabrication américaine Godzilla le film de 1998 était censé lancer une trilogie, mais cela ne s’est jamais produit – et bien qu’il y ait plusieurs raisons à cela, il y avait déjà des plans en place pour ce que cette trilogie impliquerait. Réalisé par Roland Emmerich, Godzilla est sorti en salles en 1998 et a été ravagé par les critiques et les fans de Godzilla, ce qui a finalement conduit à l’annulation de la trilogie.

Produit par TriStar et distribué par Sony Pictures, Godzilla a réinventé le roi des monstres pour le public américain. Pour le film, Godzilla a reçu son design le plus substantiel jamais réalisé. Le film raconte l’histoire d’une créature géante créée par rayonnement. Il a atteint une taille énorme – mais était encore bien en deçà de toutes les versions précédentes – et a attaqué New York, forçant le gouvernement et l’armée à trouver un moyen de l’arrêter. Après avoir été touché par des torpilles, Godzilla a été tué. Cependant, la fin du film a créé une suite en révélant que l’un des rejetons de Godzilla est toujours en vie.

Cette torsion n’a jamais été suivie et aucune suite n’a été faite, même si une rumeur a circulé pendant près de 10 ans plus tard. Une paire de suites était en fait prévue, mais elles n’ont jamais avancé et le Godzilla de 1998 reste un film autonome. Voici à quoi aurait ressemblé la trilogie Godzilla de Sony et pourquoi cela ne s’est jamais produit.

Godzilla 1998 devait lancer une trilogie

Pour créer Godzilla, Sony a dû obtenir les droits du personnage emblématique de Toho. Les droits ont été acquis en 1992 et l’intention de Sony de publier une trilogie de films Godzilla a été officiellement confirmée. Toutes les conditions de l’accord n’ont pas été spécifiées, mais Sony aurait dû payer une redevance initiale de 400 000 $ pour les droits de Godzilla et des monstres apparus dans ses 15 premiers films Toho. Sentant que Godzilla serait un succès, Sony a acheté les droits de suite de Toho pour 5 millions de dollars supplémentaires (équivalent à plus de 9 millions de dollars aujourd’hui). La condition de la suite était qu’elle devait être réalisée dans les cinq ans suivant la sortie du premier film, sinon les droits reviendraient à Toho. Sony n’a finalement pas créé Godzilla 2, et en conséquence, les droits ont expiré en 2003.

Quelle aurait été la trilogie de Godzilla 1998

Godzilla s’est terminé avec l’un des œufs de Godzilla survivant au conflit avec l’armée. Sa survie était clairement destinée à mettre en place une suite et la montée d’un nouveau Godzilla. Et c’est exactement ce qui se serait produit dans Godzilla 2 de TriStar. Un traitement écrit par Tab Murphy confirme ce point de l’intrigue et révèle qu’après être devenu un Godzilla adulte, la créature serait revenue avec un pack entier de Godzillas adolescents et se battrait avec un monstre ressemblant à un insecte en Australie.

Godzilla aurait également développé un attachement émotionnel au personnage de Matthew Broderick dans le premier film. 1998 Le producteur de Godzilla, Dean Devlin, a déclaré que Godzilla 2 serait “remarquablement différent” de son prédécesseur et que Godzilla 3 aurait “beaucoup de sens” si Godzilla 2 fonctionnait bien (via SciFi Japan). On ne sait pas trop où le troisième volet aurait pris la franchise, d’autant plus que le deuxième film n’est jamais allé loin. Il a également été dit que Sony voulait utiliser plusieurs monstres dans la trilogie, et l’accord initial pour TriStar d’utiliser le kaiju des 15 premiers films de Godzilla suggère qu’ils pourraient avoir eu un intérêt à utiliser des monstres Toho établis.

Pourquoi la trilogie Godzilla de Sony ne s’est jamais produite

La réputation de Godzilla auprès des fans et des critiques peut suggérer que Godzilla était un désastre complet, mais ce n’était en fait pas le cas. Malgré toutes les critiques négatives, Godzilla a été un succès au box-office avec 379 millions de dollars. Ce n’est que légèrement moins que Godzilla: le box-office mondial du roi des monstres de 386 millions de dollars. Cela a facilement fait assez pour justifier une suite, mais leurs plans pour Godzilla 2 étaient compliqués par d’autres questions, telles que la réception du film. Une abondance de critiques négatives avait inquiété le studio qu’une suite ne serait pas aussi rentable que le premier film. Emmerich et Devlin devaient être impliqués dans Godzilla 2, mais tous deux ont finalement abandonné le projet en raison de problèmes budgétaires. Avec la réception négative, il est probable que le studio n’était pas disposé à augmenter les coûts de la suite étant donné que les chances de surperformer le premier film étaient faibles.

De plus, la réaction globale des fans à Godzilla a nui à l’enthousiasme pour Godzilla 2, il a donc été déterminé que Sony tiendrait une suite. Cela étant dit, ils n’étaient pas prêts à abandonner Godzilla aussi rapidement. Leur espoir était que s’ils attendaient, ils pourraient se distancier de l’adaptation de 1998 et repartir de zéro. Mais avec l’expiration des droits en 2003, cela n’a pas fonctionné non plus, et les plans pour toute sorte de suivi de Godzilla – que ce soit une suite ou un redémarrage – ont été abandonnés.

L’échec de Godzilla a conduit à deux redémarrages de films

D’autres tentatives de redémarrage de la franchise Godzilla ont été faites depuis l’échec du film de 1998. Deux mois après sa sortie, Toho a commencé le développement de son premier film Godzilla depuis le sacrifice héroïque du personnage en 1995 Godzilla vs Destoroyah. Intitulé Godzilla 2000, le film est considéré comme le premier de la série “Millenium”, composée de six épisodes. Le redémarrage est le résultat direct de l’enthousiasme des fans, qui a connu une résurgence significative après l’adaptation américaine. La base de fans de Godzilla était tellement déçue que cela a entraîné une forte demande de Toho pour relancer la franchise. Godzilla 2000 a mis à jour le look de Godzilla en lui donnant des pointes de dos violettes et un souffle atomique rouge, mais est resté fidèle aux principaux aspects de la conception de Godzilla.

Des années plus tard, Legendary et Warner Bros ont commencé à travailler sur leur propre film Godzilla. En raison de ce qui s’est passé avec le film de 1998, les fans ont été inquiets à propos d’un film Godzilla réalisé par Hollywood, et d’une certaine manière, l’échec de Godzilla en 1998 a servi d’exemple à ce que Legendary ne devrait pas faire avec Godzilla. Legendary a clairement indiqué dès le début que son intention était de rester proche de Godzilla d’origine et d’éviter toute comparaison avec la version de 1998 – sans parler de moderniser le personnage tout en jetant les bases d’une franchise beaucoup plus vaste. Grâce au film de Roland Emmerich, Legendary a compris que tout écart significatif par rapport au design traditionnel de Godzilla aurait un impact négatif sur le film.

Le futur du film de Godzilla expliqué

Legendary a créé un univers cinématographique partagé pour Godzilla et Kong, appelé MonsterVerse. Jusqu’à présent, il a trois versements: Godzilla, Kong: Skull Island et Godzilla: King of the Monsters. Un quatrième film, Godzilla vs Kong, est le dernier film confirmé sur leur liste, et devrait sortir en novembre 2020, bien qu’il devait initialement sortir en salles en mars. Le roi des monstres qui tire des chiffres décevants au box-office est probablement l’explication du retard. Les autres films MonsterVerse ont eu du succès, donc si Godzilla vs Kong est capable de bien faire, Warner Bros.aura peut-être la confiance pour faire plus de films sur Godzilla et ses collègues Titans.

Toho a ses propres plans pour l’icône de la culture pop japonaise. Bien que Shin Godzilla de Toho ait été un succès pour le studio, ils recommencent dans un avenir proche. Toho a l’intention d’utiliser le MCU comme modèle pour leurs films Godzilla, ce qui signifie qu’ils veulent un univers cinématographique partagé où Godzilla et d’autres monstres Toho peuvent avoir leurs propres films solo et apparaître dans des croisements. Toho l’appelle actuellement “World of Godzilla”. Cependant, aucun de ces films ne sortira avant 2021. La raison de la longue attente est due aux termes de son accord avec Legendary. Toho et Legendary ne peuvent pas faire de films Godzilla la même année. Cela a du sens, étant donné qu’il est dans l’intérêt des deux studios que leurs films évitent la concurrence les uns avec les autres. Donc, même si MonsterVerse de Legendary ne continue pas après Godzilla contre Kong, Godzilla a encore un bel avenir sur grand écran.

