À quoi ressemblait Android avant que l’iPhone ne l’enregistre – .

Le prototype Android plus tôt de Google est apparu sur eBay, avec quelqu’un qui vend un tas d’appareils.

Ce prototype Android est antérieur à l’iPhone et ressemble aux terminaux BlackBerry qui étaient vendus dans les magasins à l’époque.

Google a immédiatement abandonné la conception et repensé Android pour imiter l’iPhone plutôt que BlackBerry, une fois qu’Apple a dévoilé l’iPhone d’origine.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’iPhone contre Android est l’une des plus grandes batailles technologiques, chaque partie ayant des fans délirants prêts à défendre leur smartphone préféré contre toute critique. La vérité est que peu importe le smartphone que vous obtenez ces jours-ci. Ils sont presque tous les mêmes, avec différentes versions de conceptions «tout écran» et offrent un accès rapide au même type d’applications, de jeux et de divertissement. Et tout cela est possible grâce à la concurrence accrue entre Apple et Google en ce qui concerne le système d’exploitation, et entre tous les fournisseurs de smartphones en ce qui concerne les améliorations matérielles et de conception. Mais il ne fait aucun doute que c’est l’iPhone qui a déclenché la révolution des smartphones il y a plus de dix ans et que Google a été le premier à réaliser ce qui se passait et à adapter Android pour rivaliser avec l’iPhone bien avant les autres concurrents. Et les images suivantes vous montreront exactement à quoi ressemblaient les téléphones Android avant que l’iPhone ne les enregistre.

Le premier téléphone Android au monde était le HTC Dream, lancé sur T-Mobile sous le nom de G1 en septembre 2008, mais ce n’était pas vraiment le design que Google avait en tête pour Android. Google voulait qu’Android soit une alternative à BlackBerry, qui faisait, à l’époque, les seuls smartphones qui comptaient.

Ces appareils étaient plus grands que les téléphones ordinaires, avec un écran non tactile plus grand et un clavier beaucoup plus gros, une version allégée du clavier que vous utilisiez déjà sur les ordinateurs. Et c’est à cela que ressemblait le premier prototype Android de Google.

Cependant, Steve Jobs a dévoilé l’iPhone d’origine au début de 2007, un appareil doté d’un écran tactile et sans clavier physique. Dès que cela s’est produit, Google s’est rendu compte qu’il devait vider l’appareil de style BlackBerry et la version Android OS, et pivoter vers une conception de téléphone qui comprenait un grand écran tactile, qui servirait de principal moyen d’interagir avec le téléphone.

Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, et vous avez peut-être vu les rendus et les premières images d’Android. Mais, si vous avez besoin de plus de conviction, les photos ci-dessus et ci-dessous vous montrent exactement à quoi ressemblait cet appareil Android. Google a en fait fabriqué ce prototype. Mais, heureusement, il n’a jamais réussi à le lancer.

Quelqu’un a mis la main sur l’Android fabriqué par HTC «Sooner», qui était le nom de code du combiné, et l’a répertorié sur eBay pour 200 $. La boîte comprend tous les accessoires, mais il est peu probable que le téléphone fonctionne. La vente est toutefois terminée, mais vous pouvez toujours voir à quoi aurait ressemblé Android sans l’iPhone.

Source de l’image: quietbits / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.