À quoi ressemblait Internet il y a quelques années

Papy est déjà avec ses batailles. Cette expression, qui sonne curieusement à l’ancienne, ne se démodera jamais. Le choc générationnel c’est inévitable quand quelqu’un d’un certain âge commence à parler de la façon dont les choses se passaient à son époque. Et Internet n’en est pas épargné. Il est avec nous depuis assez longtemps pour Internet qui a vécu n’était pas le même quelqu’un né dans une décennie ou une autre.

Plus d’un, nous avons vieilli plusieurs années soudainement lorsque nous avons commenté quelque chose lié à Internet que nous avons vécu dans notre enfance et qu’aujourd’hui c’est quelque chose d’oublié. Tellement oublié que la personne à qui nous parlons ne sait pas de quoi nous parlons. Et dans le pire des cas, je publierai peut-être cette phrase très douloureuse: “Je ne suis pas encore né”.

Le cas est que le temps nous donne de l’expérience, mais cette connaissance est de peu d’utilité si notre interlocuteur ne sait pas de quoi nous parlons ou de ce que nous voulons dire. Heureusement, nous pouvons toujours se défouler sur un forum internet, sur Facebook ou sur Twitter, des endroits où les commentaires prolifèrent déjà dans lesquels on parle d’une certaine application ou service qui était très populaire il y a des années mais dont personne ne se souvient plus.

Ensuite, un coup d’œil à Internet d’avant, celui d’il y a 20 ans, quand tout devait être fait mais qu’Internet commençait à être ce qu’il est maintenant. Internet que vous faisiez depuis votre ordinateur ou depuis un cybercaféComme les smartphones et connectés 24 heures sur 24 n’étaient pas encore arrivés.

Pages en construction

Être présent sur Internet aujourd’hui est aussi simple que de créer un Twitter ou Instagram et poster un commentaire, une photo ou une vidéo. Une question de minutes. Même la création de votre propre page est aussi simple que de vous inscrire à Moyen ou WordPress.

Mais avant les réseaux sociaux et même Blogueur, le premier service qui a permis à tout le monde de créer son propre blog en quelques minutes, pour être en ligne, le seul moyen était de commencer votre propre site web.

Et comme la mise en ligne de votre site Web n’était pas si simple, car elle nécessitait une programmation en HTML, beaucoup ont activé leur page et l’ont laissée en construction en attente de télécharger plus de contenu. Parfois, ce contenu n’est jamais venu.

Les pages en construction où vous pouvez voir des messages indiquant que cette page sera disponible à l’avenir resteront toujours dans votre mémoire. Les animations GIF avec les panneaux de signalisation, les clôtures de construction et les travailleurs à pointes ne manquaient pas non plus. Tout un art numérique qui remplissait des pages et des pages de disparus Géocités.

Le web sonne

Le moteur de recherche est devenu la passerelle vers n’importe quelle page Web qui se respecte, mais ce n’était pas toujours le cas. Avant les premières années d’Internet, il fallait tapez l’adresse complète dans le navigateur de la page que vous souhaitez visiter.

Et pour vous aider à trouver un contenu similaire ou le même sujet, des anneaux Web ou des webrings ont émergé. Un anneau Web consistait essentiellement en un groupe de pages Web ils étaient liés les uns aux autres. Ainsi, si vous en avez entré un, vous pouvez accéder directement au reste des pages de cet anneau.

Les sites Web partagent normalement des domaines de connaissances, des passe-temps ou des thèmes. Aujourd’hui, les anneaux ont cédé la place à liens recommandés ou similaire, mais avec l’utilisation des moteurs de recherche, ils ne sont plus aussi populaires.

Pages et jeux Flash

Adobe Flash a ses jours numérotés. De plus, la lecture de ce Flash appartient peut-être au passé. Et, certainement, son âge d’or est passé, très passé.

Sur Internet auparavant, la technologie Flash permettait créer du contenu multimédia Très attrayant visuellement, avec des menus déroulants qui jouaient un son, une musique de fond, des animations partout … Allez, tous très rétro futuristes mais à l’époque surpris tout internaute.

Adobe Flash a été créé pour concevoir du contenu multimédia. Il a ensuite postulé sur le Web et, à sa dernière étape à la mode, a inondé Internet de jeux flash avec lequel vous pourriez passer des heures à jouer gratuitement dans votre navigateur.

Mais HTML5, CSS et d’autres technologies sont arrivées qui ont rendu Flash quelque peu obsolète. Non seulement cela, smartphones et leurs batteries finies Ils ont donné le dernier à Flash, car il consommait plus de batterie que le Web moderne qui commençait déjà à prendre forme.

Pages sans avertissements constants

Il y a plusieurs mèmes qui nous rappellent à quoi ressemblait Google à ses débuts et comment il s’est rempli d’éléments, tels que des liens sponsorisés, des suggestions, des applications et des services de Google lui-même …

Mais Google n’est pas le cas le plus extrême. Le site Web actuel a été rempli de messages et d’avertissements. Voulez-vous que votre navigateur vous avertisse chaque fois que cette page Web est mise à jour? Approuvez-vous nos cookies et notre politique de confidentialité? Ne vous inquiétez pas, nous vous demanderons à nouveau chaque fois que vous reviendrez.

Voulez-vous vous abonner à notre newsletter? Connaissez-vous notre magasin de merchandising? Voulez-vous vous inscrire en tant qu’utilisateur? Avez-vous déjà vu notre chaîne YouTube? La liste peut être étendue avec plus d’exemples.

Internet d’il y a 20 ans n’était pas génial non plus, mais le plus que vous puissiez trouver était bannières publicitaires. Aujourd’hui, lorsque nous accédons à un site Web, nous les voyons avec des messages de partout, des publicités cachées et d’autres publicités.

Messenger

Nous communiquons par WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat ou Télégramme, mais avant les smartphones, il y avait aussi la messagerie instantanée.

Dans un article précédent, j’ai parlé des applications de messagerie les plus populaires qui vous permettaient de parler à vos contacts avec des messages texte. Au fil des ans, les appels et les appels vidéo ont été intégrés. Vous pouvez également envoyer des fichiers et vous amuser avec ce que nous appelons maintenant des emojis et des jeux en ligne.

D’abord c’était ICQ en 1996. Ensuite, AIM allait venir en 1997. Mais en Espagne et Amérique latine Yahoo Messenger (1998) et MSN Messenger (1999) ont mieux réussi. D’une part, Yahoo! Il a intégré certains de ses services, comme le courrier électronique ou les jeux en ligne.

Dans le cas de MSN Messenger, il changeait de nom et a disparu prématurément quand en 2013 Microsoft a décidé de parier sur Skype. À l’époque, WhatsApp commençait déjà à émerger, mais MSN Messenger aurait pu survivre un peu plus longtemps qu’il ne l’a fait.

Quelques années avant les réseaux sociaux et la messagerie mobile, les applications de messagerie de bureau étaient une alternative à communiquer en temps réel avec des amis, la famille ou rencontrer de nouvelles personnes.

IRC

Selon l’année de votre naissance ou l’année de votre première connexion à Internet, la messagerie instantanée n’existait pas encore. Le plus vétéran aura connu le groupes de discussion ou des groupes de discussion et ils ont peut-être passé des heures sur les réseaux IRC.

Toujours debout, bien qu’il ne soit plus aussi populaire que par le passé, l’IRC est un système de communication composé de accéder à un serveur dans lequel des groupes ou des canaux sont créés. Là, vous pouvez parler à plusieurs utilisateurs en même temps ou le faire en privé.

Parmi ses caractéristiques les plus remarquables, les chaînes ou groupes ont permis un système de privilèges. Ainsi, certains utilisateurs pouvaient expulser d’autres personnes de la chaîne ou les faire taire. D’autre part, les programmes IRC ont facilité les connexions directes entre les utilisateurs, les appels DCC o Client à client direct. Ils étaient très utiles pour parler en privé avec quelqu’un ou pour envoyer et recevoir des fichiers à une époque où les connexions étaient très lentes et instables.

En Espagne, les serveurs de IRC-Hispanic, créé en 1996. En 2009, il a fusionné avec les chats en ligne de Terra et actuellement, il a été converti en un service de chat en ligne via le navigateur.

Livres d’or et comptoirs

Avec les pages en construction, les pages Web personnelles avaient des éléments communs qui étaient à la mode à l’époque. D’une part les livres d’or, qui ont permis au les visiteurs laisseront votre message. Quelque chose d’impensable aujourd’hui, en partie à cause de la prolifération des trolls.

Un autre point fort a été la visiter les comptoirs. Étant donné que peu de personnes ont accédé à Internet, le nombre de visites sur une page lui a donné une touche de transparence et d’importance.

Aujourd’hui, le les statistiques des pages Web sont quelque chose d’utilisation interne et d’une importance vitale. Sans ces mesures et données, vous ne pourriez pas obtenir de meilleurs prix pour la publicité affichée sur le Web actuel.