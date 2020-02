À quoi s’attendre de la mise à jour iPad Pro 2020

La gamme iPad Pro devrait être actualisée en 2020 après une année consacrée aux mises à jour logicielles en 2019. Cette année, Apple devrait doubler ses efforts en réalité augmentée et plus encore. Continuez à lire tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’iPad Pro 2020.

Mise à jour 2/29: Un nouveau rapport de The Information indique qu’Apple prévoit également une nouvelle version du Smart Keyboard avec un trackpad intégré. Cet accessoire serait publié dans le courant de cette année et présenterait un design en tissu similaire à celui du Smart Keyboard Folio actuel.

Pendant ce temps, les rapports de Bloomberg et Digitimes ont corroboré les affirmations selon lesquelles l’iPad Pro 2020 serait publié au cours du premier semestre de l’année, probablement en mars. Une image divulguée d’un étui iPad Pro 2020 montre également un bosse d’appareil photo similaire à l’iPhone 11.

L’iPad Pro a été radicalement révisé à l’automne 2018 avec un nouveau design illustré par un affichage bord à bord et une prise en charge de Face ID. Après cette actualisation, Apple s’est concentré sur le logiciel de l’iPad en 2019, dévoilant la toute première version d’iPadOS. Cette année, les rapports suggèrent qu’Apple prévoit une nouvelle fois le nouveau matériel iPad Pro.

Design iPad Pro 2020

Selon les rendus divulgués d’OnLeaks, qui a divulgué avec précision les conceptions des précédents modèles d’iPhone et d’iPad, il est peu probable que l’iPad Pro présente des changements majeurs en termes de conception. Le design de l’iPad Pro introduit en 2018 est toujours incroyablement moderne, en particulier par rapport au reste de la gamme iPad.

Un rapport a suggéré qu’Apple prévoyait de passer au moins l’iPad Pro 12,9 pouces à la technologie mini-LED, ce qui permettrait à Apple de rendre l’appareil plus fin et plus léger. Cependant, il est peu probable que ce changement se manifeste lors de la prochaine actualisation de l’iPad Pro.

Cela étant dit, il y aura un changement majeur à l’arrière de l’iPad Pro cette année: une nouvelle configuration de caméra à triple objectif.

Caméra

Le plus grand changement avec l’iPad Pro 2020 devrait être une nouvelle configuration de caméra à triple objectif à l’arrière. Cela améliorerait les performances de la caméra, ajouterait de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée, etc.

Théoriquement, ce sera le même module de caméra à triple objectif qu’Apple utilise dans l’iPhone 11 Pro. Ming-Chi Kuo, cependant, a déclaré que l’iPad Pro comportera également un nouveau capteur 3D de temps de vol, qui apporterait des fonctionnalités améliorées de réalité augmentée et de perception de la profondeur. Ce type de capteurs permet une large gamme de nouvelles applications de réalité augmentée car ils fournissent des captures de photos 3D beaucoup plus fidèles que la technologie actuelle d’Apple.

Puissance

À l’intérieur, l’iPad Pro 2018 est alimenté par le processeur A12X Bionic d’Apple. Bien qu’il s’agisse toujours d’un processeur incroyablement puissant, Apple mettra probablement à niveau cette puce avec la mise à jour 2020.

Le partenaire de puces d’Apple TSMC devrait commencer la production au deuxième trimestre de la puce A14 pour l’iPhone 12, mais il est peu probable que l’A14 fasse son chemin vers l’iPad Pro avant cette date. Au lieu de cela, le scénario le plus probable est que l’iPad Pro dispose d’une révision plus puissante du processeur A13 actuellement utilisé dans l’iPhone 11. Si l’histoire est une indication, ce processeur serait probablement appelé quelque chose comme l’A13X Bionic.

Bien que nous puissions espérer un iPad Pro compatible 5G cette année, il est beaucoup plus possible que la 5G soit une mise à niveau 2021 pour l’iPad. Il est extrêmement improbable qu’Apple apporte la connectivité 5G à l’iPad avant l’iPhone. Apple devrait ajouter la connectivité 5G à l’iPhone plus tard cette année en utilisant des modems fournis par Qualcomm.

Clavier intelligent

Enfin, les rapports sur la chaîne d’approvisionnement suggèrent qu’Apple prévoit une nouvelle version de son clavier intelligent pour iPad Pro. Actuellement, le Smart Keyboard Folio pour iPad Pro présente un design en tissu avec des touches enduites de tissu avec une absence notable: le rétro-éclairage.

Un rapport de la chaîne d’approvisionnement de Digitimes le mois dernier suggère qu’Apple prévoit un nouveau Smart Keyboard Folio pour l’iPad Pro avec rétro-éclairage. Théoriquement, cela signifierait au moins une sorte de refonte du boîtier, car Apple devrait mettre le matériel de rétroéclairage quelque part.

Un Smart Keyboard Folio mis à jour pourrait contribuer grandement à rendre l’iPad Pro plus «pro», en particulier lorsqu’il fait face à une concurrence accrue de la part des claviers Brydge.

Pourrait-il y avoir un nouvel Apple Pencil pour accompagner l’actualisation de l’iPad Pro 2020? C’est certainement possible, mais il n’y a pas encore eu de rumeurs à ce sujet.

Libération

Il y a eu des rapports mitigés sur le moment précis où Apple prévoit de sortir son iPad Pro 2020, mais plus récemment, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré s’attendre à de nouveaux modèles d’iPad Pro au cours du premier semestre 2020.

Comme nous l’avons déjà expliqué, il existe de nombreux précédents pour un événement de mars avec l’introduction de l’iPhone 9 et des nouveaux iPad Pros. Il est également possible qu’Apple enregistre son annonce iPad Pro jusqu’à la WWDC, où les annonces matérielles ne sont pas rares.

L’iPad Pro actuel commence à 799 $ pour le modèle 11 pouces et à 999 $ pour le modèle 12,9 pouces. Il est toujours possible qu’Apple augmente les prix avec la révision de cette année, mais pour l’instant, les détails sur les prix sont rares.

Devriez-vous attendre ou acheter maintenant?

C’est une question fréquente chaque fois qu’une annonce matérielle d’Apple se profile. Mon collègue Ben Lovejoy a récemment parcouru tous les différents scénarios, alors assurez-vous de vérifier sa couverture ici. Bien que nous voyions régulièrement des offres sur des modèles iPad Pro 2018 nouveaux et rénovés, il est difficile de justifier le paiement du prix fort pour un en 2020 – la solution probable pour de nombreuses personnes est donc de rechercher une offre ou d’attendre.

Emballer

D’après ce que nous savons actuellement, la mise à jour de l’iPad Pro 2020 ne semble pas être une révision majeure. L’accent sera apparemment mis sur les fonctionnalités de réalité augmentée et l’amélioration des performances de la caméra aux côtés d’un nouveau clavier intelligent.

Que pensez-vous des rumeurs sur l’iPad Pro 2020 à ce jour? Envisagez-vous d’en acheter un? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

Image principale via OnLeaks / iGeeksBlog

