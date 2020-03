à quoi s’attendre de la saison 3 sur Netflix

Suburra est sans aucun doute l’une des séries les plus populaires et les plus appréciées du public de Netflix. La célèbre série télévisée italienne qui présente les scènes criminelles de Rome où elles sont représentées par des gens ordinaires, des politiciens et des policiers.

Les fans n’en croient pas leurs yeux car la production de la série a déjà commencé le tournage pour la troisième saison. Si nous devons être précis, au 4 décembre, les utilisateurs étaient enthousiastes considérant que Netflix avait annoncé une nouvelle saison de Suburra.

Nous avons hâte d’entendre les premières nouvelles liées aux nouveaux épisodes de la populaire série italienne.

Suburra: qui sera dans la troisième saison?

La troisième saison pourrait être caractérisée par six épisodes d’une durée d’environ quarante / soixante minutes chacun. En attendant les nouveaux épisodes, les actualités relatives à la nouvelle saison ne passent pas au second plan.

Un petit indice vient directement de la page Facebook de CineWorld Rome où le casting a été annoncé pour la troisième saison de Suburra. La production recherche de nombreux extras de présence magnifiques résidant à Rome, donc le casting a commencé à chercher des visages intéressants.

De ce qui circule la nouvelle saison pourrait être la dernière, une sorte de cercle qui se ferme avec les trois mondes: Église, État et crime. Passons à la distribution, nous pouvons actuellement vous donner une confirmation sur les personnages qui feront partie de la troisième saison. Il y a certainement le personnage représenté par Alessandro Borghi (Aureliano), et celui interprété par Giacomo Ferrara, mieux connu sous le nom de spadino. Un rôle important aura également Manfredi.