À quoi sert le «chiffrement de qualité militaire»?

De nombreuses entreprises utilisent le terme «cryptage de qualité militaire» dans la recherche pour protéger leurs données. Vous pourriez penser que s’il est assez bon pour les militaires, il devrait être le meilleur pour tout le monde, il s’avère que dans tous les cas, cela ne fonctionne pas de cette façon.

Le «chiffrement de niveau militaire» est davantage lié à un terme marketing qui n’a pas de signification spécifique. Si vous souhaitez en savoir plus sur la sécurité, nous vous invitons à lire notre article sur la sécurité des gestionnaires de mots de passe. Vous y trouverez beaucoup d’informations.

Concepts de chiffrement de base pour comprendre le «chiffrement de qualité militaire»

Vous devez commencer par comprendre les concepts de base du chiffrement pour savoir et comprendre ce qu’est le «chiffrement de qualité militaire». Le chiffrement est essentiellement un moyen de prendre des informations et de les coder. C’est pourquoi c’est un peu déroutant. Ces informations doivent être cryptées, mais seulement si vous en avez connaissance, vous comprendrez de quoi il s’agit.

La méthode de chiffrement et de déchiffrement est connue sous le nom de

“Chiffré” et généralement basé sur des informations connues sous le nom de “clé”.

Un exemple de cela est lorsque vous visitez un site Web crypté HTTPS et que vous souhaitez vous connecter avec un mot de passe ou que vous devez émettre un numéro de carte de crédit. Ces données privées doivent être envoyées via Internet de manière cryptée. Ce sera votre ordinateur et le site Web que vous avez visité qui connaîtront ces informations et les comprendront.

Cela ne permet à personne de connaître votre mot de passe ou votre numéro de carte de crédit. Ainsi, lorsque vous vous connectez à nouveau avec votre navigateur et le site Web, ils effectuent une “poignée de main” et peuvent échanger des secrets qui sont utilisés pour le cryptage et le décryptage de toutes les données.

Il existe de nombreux algorithmes de chiffrement différents. Certains sont plus sûrs et d’autres plus difficiles à déchiffrer.

Lorsque vous modifiez la marque de cryptage standard

Que vous vous connectiez à vos services bancaires en ligne, vous devez utiliser un réseau privé virtuel ou ce qu’on appelle un VPN, cela vous permet de crypter les fichiers sur votre disque dur ou de stocker vos mots de passe dans un coffre-fort sécurisé. Évidemment, si vous voulez un cryptage plus fort, il est beaucoup plus difficile à déchiffrer.

Pour que vous vous sentiez à l’aise et aussi en sécurité que possible, bon nombre de ces services font la promotion du «chiffrement de niveau militaire» sur les sites Web et dans les publicités.

Cette déclaration semble assez forte et a été testée au combat, mais l’armée n’utilise pas réellement quelque chose appelé “cryptage de qualité militaire”. C’est une phrase créée par ceux qui travaillent dans le marketing. Les entreprises mentionnent simplement que «l’armée l’utilise pour certaines choses».

Que signifie le chiffrement de niveau militaire?

Il s’agit d’un gestionnaire de mots de passe, dans lequel un “cryptage de qualité militaire” a été signalé par des experts qui expliquent sa signification. Où il est mentionné que le cryptage de qualité militaire représente un cryptage AES-256. Ce n’est rien de plus que la norme de cryptage avancée avec une taille de clé de 256 bits.

Comme mentionné, AES-256 est “un cryptage ouvert et accessible au public qui a été approuvé par la National Security Agency afin de protéger les informations à un certain niveau”.

AES-256 est différent de AES-128 et AES-192 car il a une taille de clé beaucoup plus grande. Ce qui signifie qu’il a un peu plus de puissance dans le traitement utilisé pour effectuer le chiffrement et le déchiffrement. Cependant, tout ce travail effectué en plus devrait permettre à AES-256 d’être encore plus difficile à déchiffrer.

Le cryptage bancaire fonctionne dans les mêmes conditions

Le “cryptage bancaire” est un autre concept utilisé

Beaucoup en marketing. C’est essentiellement le même et la grande majorité

utilisé dans différentes banques. Même certaines banques ont également annoncé

un «cryptage de qualité militaire».

Parce qu’il s’agit d’un bon chiffrement à usage général, il est considéré comme la meilleure option en plus d’être le plus sécurisé. Le “cryptage de qualité militaire” et le “cryptage de qualité bancaire” doivent avoir le même nom car ils sont si similaires.

L’utilisation d’AES-256 et AES-128 dans les différents logiciels

L’AES-256 a été largement reçu par différents services et développeurs de logiciels. En fait, vous pouvez utiliser à tout moment un cryptage de niveau militaire. Vous ne le savez tout simplement pas, car la grande majorité des services ne le mentionnent même pas comme un «cryptage de qualité militaire».

À l’heure actuelle, de nombreux navigateurs modernes utilisent ce cryptage lorsqu’ils communiquent entre eux. Il y a donc d’énormes possibilités que vous l’utilisiez sans le savoir.

De même, cela se produit avec le cryptage intégré de BitLocker dans Windows. Qui utilise AES-128 par défaut, cependant, pourrait également être configuré pour utiliser AES-256. Ce n’est pas un “grade militaire” par défaut mais l’AES-128 est encore plus sécurisé et résistant aux attaques et agit comme un grade militaire.

Peu importe, que vous utilisiez AES-256, AES-128 ou AES-192, vous devez disposer d’un cryptage assez sécurisé. Vous pouvez être de «qualité militaire», c’est en fait un terme inventé mais cela ne signifie pas qu’il est le plus sûr du marché, ni que les militaires l’ont inventé.