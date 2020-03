À quoi sert le mode Dieu de Windows et comment est-il activé?

Windows God Mode est un panneau de contrôle avancé qui vous permet de modifier rapidement un grand nombre de paramètres du système d’exploitation. Une fonction “cachée” avec laquelle accéder aux outils d’administration et aux options de contrôle sur un seul écran

Il a été introduit dans Windows 7, il a été inclus dans Windows 8 / 8.1 et il fonctionne toujours dans Windows 10. Et nous disons toujours, parce que les outils accessibles à partir de ce mode Dieu dans Windows sont principalement ceux que nous pouvons localiser dans le Panneau de configuration du système. Un composant qui est présent dans Windows depuis des temps immémoriaux et qui, comme nous pourrions le confirmer, a supprimé le raccourci qui se trouvait dans le menu utilisateur alternatif qui s’ouvre lorsque vous appuyez sur le bouton droit du menu Démarrer ou avec le «Windows + X “, Microsoft veut éliminer Windows 10 au profit de l’outil de configuration, avec beaucoup moins de possibilités.

De plus, Microsoft est en transition avec un nombre de gouttes, dupliquant des fonctions inutilement, reliant les outils les uns aux autres et rendant l’utilisateur fou, peu familier avec la situation et la stratégie de l’entreprise, résultat de la double interface utilisateur mise en œuvre à partir de Windows 8 et sous Windows 10. Ce mode Dieu a à voir avec tout cela car il permet Accédez facilement au panneau de commande et à d’autres fonctions.

Mode Dieu Windows

Les utilisateurs qui utilisent des astuces dans leurs jeux, qu’ils soient des tricheurs ou des entraîneurs, reconnaîtront cette fonction même s’ils sont assez différents. Si dans des jeux comme les tireurs il vous permet d’avoir de la vie, des boucliers, des armes ou des munitions infinies, dans Windows c’est une fonction avancée qui vous permet de modifier une multitude de paramètres du système d’exploitation, à l’aide d’un dossier qui contient un bon nombre de raccourcis (plus de 200 répartis en trente catégories) aux fonctions du panneau de contrôle, configuration du système et autres tâches avancées.

Au cas où vous ne le sauriez pas, nous vous indiquons comment ce dossier spécial est créé. Ce n’est pas unique et vous pouvez en créer plusieurs dizaines (pour des fonctions plus personnalisées) en suivant le même processus. Une étape par étape serait la suivante:

Faites un clic droit sur un espace libre sur le bureau.

Sélectionnez Nouveau> Dossier pour créer un dossier.

Il suffit de le renommer avec le nom GodMode {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Vous verrez comment l’icône du dossier change par rapport à un standard comme celui que nous avons créé pour stocker des fichiers, ce qui indique qu’il s’agit d’un dossier spécial. Si vous le saisissez, vous verrez des raccourcis vers plusieurs fonctions de gestion du système d’exploitation séparées par catégories du système aux réseaux, via des outils d’administration. Pliez / dépliez les catégories pour mieux les voir et cliquez sur l’option que vous souhaitez gérer.

Si vous préférez créer le dossier dans d’autres emplacements tels que des lecteurs de stockage internes, vous pouvez utiliser le navigateur de fichiers et le créer n’importe où. L’effet est le même. Il fonctionne à la fois sur Windows 7, 8 / 8.1 et Windows 10 et, bien sûr, vous devez être prudent avec son utilisation car certaines fonctions sont avancées et accèdent à des composants critiques.

Si ce mode Dieu Windows ne vous suffit pas, il existe d’autres options disponibles, plus personnalisées et qui vous permettent de gérer les réseaux, les informations d’identification, les imprimantes, les paramètres d’alimentation, les pare-feu et la sécurité, et bien d’autres. Si vous voulez essayer certains, suivez le même processus que le précédent, mais en utilisant des chaînes alternatives comme nom de dossier qui s’expliquent:

Programmes par défaut {17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}

Mon ordinateur {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

Réseau {208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Tous les réseaux pour la connexion actuelle. {1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87}

Programmes et fonctionnalités. {15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}

Paramètres d’alimentation {025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}

Imprimantes {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

Icônes et notifications. {05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}

Pare-feu et sécurité {4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}

Tous les cadres NET et bibliothèques COM. {1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}

Connexions d’application {241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}

Outils administratifs {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

Identifiants et connexions. {1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}

Reconnaissance vocale. {58E3C745-D971-4081-9034-86E34B30836A}

Il n’y en a plus. Malgré son nom, Windows God Mode ne fait pas de miracles (comme dans les jeux), mais oui cela facilite l’accès rapide à une zone de super-administration Il offre un panneau de contrôle avancé à partir duquel vous pouvez modifier d’innombrables paramètres du système d’exploitation. Essayez-le… en ayant toujours connaissance des fonctions que vous jouez. La supprimer est aussi simple que de jeter le dossier dans la corbeille.