à quoi servent-ils et à quoi servent-ils

Bien que le Câbles Ethernet ils sont très demandés, notamment dans les environnements professionnels et liés aux serveurs et aux grandes installations, à domicile ou dans les bureaux, le terrain gagne progressivement du terrain. connectivité sans fil, en particulier la technologie WiFi avec laquelle nous avons vécu ensemble pendant des années.

Mais évidemment ce n’est pas pareil connectez votre smartphone et votre ordinateur portable Ajoutez simplement à cette liste votre téléviseur, votre console de jeu vidéo, votre haut-parleur intelligent, votre caméra de surveillance vidéo et vos systèmes de sécurité sans fil, votre aspirateur automatique et bien plus encore. A cela, il faut ajouter que chaque membre de la famille Il dispose en moyenne de quatre ou cinq appareils connectés.

En résumé. Les routeurs actuels ont plus d’antennes et plus de puissance que ceux d’il y a quelques années, mais avec tout, les limites de plage La technologie WiFi signifie qu’une surface intérieure d’une certaine taille présente des angles morts où la connexion n’atteint pas.

Si en termes d’électricité nous avons des embases, connues des voleurs dans certaines parties, et avec des rallonges de câbles, dans le domaine de la connectivité WiFi nous pouvons utiliser Points WiFi soit avec des routeurs classiques ou avec des appareils de plus en plus populaires tels que WiFi Mesh ou en espagnol, réseaux maillés sans fil. Leur avantage est qu’ils sont une version simplifiée du routeur d’une vie et, par conséquent, moins cher. De plus, sa fonction principale est répéter le signal ou développez-le de sorte que votre connexion WiFi atteigne toute la surface à couvrir, soit un bureau ou votre adresse.

Internet sans fil et sans limites

Bien que nous ayons incorporé la nomenclature anglaise WiFi Mesh, ce mot n’est pas une marque déposée ou le nom d’un seul appareil. Maillage signifie maillage en anglais, par conséquent, ces appareils sont connus en espagnol sous le nom de réseaux maillés, réseaux maillés sans fil, réseau WiFi maillé ou systèmes wifi maillés. Mais pour se comprendre, nous l’appelons WiFi Mesh, quelque chose de similaire à ce qui se passe avec les batteries externes qui sont maintenant connues sur le marché sous le nom de Banque de puissance. Mais c’est un autre problème.

Pour en revenir à ce qui nous préoccupe, les appareils WiFi Mesh sont une version évoluée des répéteurs de signaux il y a quelques années. Tout d’abord, leur conception et leur taille les rendent idéales pour les placer dans n’importe quel coin de la maison. Ils se connectent au courant électrique puis se connectent au routeur principal via Ethernet ou via WiFi et / ou un autre point de maille WiFi créant ainsi un réseau maillé ou sans fil qui couvre une plus grande surface que le routeur par défaut.

Un seul appareil peut atteindre 50 mètrestout en les combinant, nous pouvons couvrir jusqu’à 300 mètres ou plus selon le modèle et les appareils connectés. Quant aux vitesses, selon le protocole et la fréquence, il permet d’utiliser Connexions 2’4 GHz et 5 GHz.

Une autre particularité des dispositifs maillés est qu’ils sont intelligents, ou plutôt, ils ne se limitent pas à la répétition du signal, ils sont également responsables de optimiser les connexions ou les services, priorisez la connectivité et, en fin de compte, optimisez la connexion dans tous les coins de la maison. Sinon, ils peuvent être connectés les uns aux autres à partir d’un point de base connecté directement au routeur et il est même possible de contrôler leur fonctionnement via l’application mobile comme c’est le cas avec Google Wifi.

Mais à côté de Google, il existe de nombreux autres fabricants et distributeurs de systèmes wifi maillés. Il existe dans la connectivité TP-Link, Netgear ou Linksys, les plus récents comme À SES, Xiaomi ou Huawei. Même Amazon Il a sa propre ligne sous le nom d’Eero. De son côté, Hewlett Packard propose également sa gamme de produits wifi maillé sous la marque Aruba Instant On. Il y a quelques mois, j’ai pu essayer deux modèles et vous trouverez ici mes impressions sur ce système pour étendre la connectivité WiFi.

La variété des modèles, des formes et des designs est énorme, mais ils coïncident principalement avec plusieurs antennes, compatible avec tous les protocoles WiFi actuels et avec un grand nombre de connexions disponibles sans pratiquement aucune couverture.

Dans l’ensemble, bien que son objectif soit que la connectivité sans fil atteigne partout, les réseaux Mesh ou WiFi Mesh ont le mêmes inconvénients que tout routeur sans fil et qui sont implicites dans la technologie WiFi. C’est-à-dire que les ondes sans fil sont réduites lors du franchissement murs et murs de certains matériaux et certains appareils Ils peuvent interférer avec le signal.