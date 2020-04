a révélé les spécifications de Geekbench

La sous-marque d’Oppo a présenté la série de smartphones Realme X2 il y a plusieurs mois et se prépare maintenant à apporter officiellement les successeurs appartenant à la série Realme X3. L’un de ces modèles, à savoir le Realme X3 SuperZoom, a fait ses premières apparitions sur le net, révélant les premières informations.

SoC Snapdragon 855+ pour le successeur du Realme X2 Pro?

Le dernier Realme X2 Pro a été l’un des meilleurs smartphones à acheter fin 2019, étant donné qu’il est alimenté par le processeur haut de gamme Snapdragon 855 et est vendu à un prix très bas. Comme déjà mentionné, son successeur Realme X3 SuperZoom on commence à en parler et, plus précisément, il a été repéré sur le portail de référence Geekbench.

Les résultats de référence du portail bien connu ont révélé que ce nouveau modèle sera également un appareil hautes performances. En fait, il y aura le processeur SoC Snapdragon 855+, tandis que la mémoire RAM à bord sera égale à 12 Go. Le système d’exploitation semble alors être Android 10 (certainement avec la nouvelle interface utilisateur personnalisée par Realme, la nouvelle ColorOS).

Enfin, les scores marqués par l’appareil sont de 788 points en single core et 2624 points en multi core. Ceci est la toute première information que nous connaissons sur la prochaine Realme X3 SuperZoom. Compte tenu de son nom, on peut cependant supposer qu’il sera caractérisé par un secteur photographique spécialisé dans les prises de vue zoom. Il peut y avoir, par exemple, un téléobjectif avec un zoom très net. Nous verrons si ces hypothèses seront confirmées ou non.