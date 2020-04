À Seattle et aux États-Unis, la campagne «Light It Blue» est un «merci» haut en couleur aux travailleurs de première ligne – .

L’horizon de Seattle lors de la campagne #LightItBlue jeudi soir. (Photos . / Kevin Lisota)

Des bâtiments et des monuments de Seattle et des États-Unis ont été inondés de lumière bleue jeudi soir dans le cadre d’une autre campagne visant à soutenir les professionnels de la santé et les travailleurs de première ligne essentiels pendant la pandémie de COVID-19.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

L’effort #LightItBlue a transformé la Space Needle, le CenturyLink Field, les sphères d’Amazon, la grande roue et de nombreux bâtiments dans le ciel de Seattle en bleu vers 20 heures.

Comme pour la campagne #MakeAJoyfulNoise, dans laquelle les gens sont encouragés à applaudir et à hurler depuis leurs fenêtres, leurs balcons et partout ailleurs, la campagne d’éclairage vise à offrir un «merci» unifié. à ceux qui risquent leur propre santé pour aider les gens pendant la crise actuelle.

Seattle a précédemment changé les lumières en différentes couleurs pour des causes et des hommages, y compris le violet pour les Jeux olympiques spéciaux en mars 2018 et le bleu en novembre 2018 en souvenir de Paul Allen.

Découvrez plus de bâtiments bleus, de sites sportifs et de monuments de Seattle et d’autres villes dans les tweets ci-dessous:

Regardez les sphères de notre campus de Seattle s’allumer en bleu pour soutenir les travailleurs de première ligne qui luttent contre la pandémie. Hier soir, nous avons rejoint des bâtiments dans tout le pays dans le cadre de la campagne #LightItBlue. 💙 pic.twitter.com/KhorEjfxTd

– Amazon News (@amazonnews) 10 avril 2020

Merci à tous les professionnels de la santé et aux travailleurs essentiels qui prennent soin de nous en première ligne, contribuant ainsi à assurer la sécurité et la santé de notre communauté. 💙 # LightItBlue x #MoPOPDontStop pic.twitter.com/to1ESXOpdV

– MoPOP Seattle (@MoPOPSeattle) 10 avril 2020

. @ CenturyLink_Fld est allumé en bleu pour remercier tous ceux qui servent en première ligne contre COVID-19. 💙 # LightItBlue x #WeGotThisSeattle pic.twitter.com/O5GZaNch0e

– Seattle Seahawks (@Seahawks) 10 avril 2020

MERCI à tous les travailleurs de la santé et aux premiers intervenants pour assurer la sécurité et la santé de notre communauté.

Ce soir, nous #LightItBlue. 💙 pic.twitter.com/hQCXedzwjE

– T-Mobile Park (@TMobilePark) 10 avril 2020

Beaucoup de bleu sur l’horizon de Seattle ce soir pour célébrer les travailleurs essentiels et les équipes de soins de santé qui nous aident à traverser ces moments difficiles. Je vous remercie! #LightItBlue @lightitblue pic.twitter.com/ibcRrC5RXv

– Tim Durkan (@timdurkan) 10 avril 2020

#Seattle est devenu bleu dans le cadre de #LightItBlue ce soir en l’honneur des travailleurs de première ligne et essentiels. #WeGotThisSeattle @lightitblue @space_needle pic.twitter.com/OMp4PE2nEK

– Sigma Sreedharan (@sigmas) 10 avril 2020

Les monuments à travers l’État sont allumés en bleu ce soir pour soutenir tous les travailleurs de la santé et tout le personnel essentiel en première ligne dans notre bataille contre # COVID19.

Nous les remercions du fond du cœur pour tout ce qu’ils font.

Ce sont des héros. #LightItBlue #NewYorkTough pic.twitter.com/UIzu1fz9kl

– Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 10 avril 2020

Rejoignant une initiative mondiale pour montrer leur soutien et leur gratitude aux professionnels de la santé et aux travailleurs essentiels qui se battent en première ligne contre COVID-19, ce soir, les chutes du Niagara seront illuminées en bleu pendant 15 minutes en haut de chaque heure à partir de 20 h. #LightItBlue pic.twitter.com/w09VYVt2uf

– Parcs Niagara (@NiagaraParks) 9 avril 2020

Merci à tous nos premiers intervenants, travailleurs de la santé et personnel essentiel aux prises avec les premières lignes de COVID-19! #LightItBlue pic.twitter.com/qtAXz7wMkx

– Stade Rose Bowl (@RoseBowlStadium) 10 avril 2020

Ce soir, nous #LightItBlue à PNC Park pour soutenir les professionnels de la santé et les travailleurs essentiels du monde entier. pic.twitter.com/gloJjSPcA0

– Pirates (@Pirates) 10 avril 2020

Je ne peux pas arrêter de claquer! Dallas est devenu BLEU ce soir pour soutenir ceux qui sont en première ligne !! Je vous remercie!! #LightItBlue #texasstrong #dallas #coronavirus #ThankYou pic.twitter.com/4Nz0flr0ma

– Joseph Haubert (@josephhaubert) 10 avril 2020