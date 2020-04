a signalé un nouveau message dangereux

Nouvelles tentatives de phishing ils attaquent les utilisateurs afin d’obtenir leurs données sensibles et leur argent. L’escroquerie provient principalement du courrier électronique, mais à de nombreuses reprises, les cybercriminels ont également utilisé des SMS, afin de cibler les victimes directement sur leur smartphone. L’un des derniers cas a été signalé par la police postale sur son site officiel http://www.commissariatodips.it. Il s’agit d’un nouvel e-mail de phishing qui communique blocage soudain du compte Amazon.

Postal Police: a signalé un nouvel e-mail qui communique le blocage du compte Amazon!

Le dernier e-mail de phishing signalé par la police postale est au détriment des clients d’Amazon en communiquant que leur compte a été bloqué. Le message continue d’exhorter les clients à cliquer sur un lien dans l’e-mail afin de remédier à l’incident et, par conséquent, d’avoir la possibilité d’utiliser leur profil. Comme toujours, le lien suggéré constitue l’URL d’accès rapide habituelle à la page de clonage créée spécifiquement par les cybercriminels pour “attraper” toutes les informations qui seront fournies par les utilisateurs. En fait, parmi les informations demandées, il existe très souvent des justificatifs vous permettant de accéder aux données utilisé pour soutenir les paiements. Dès que le passage suggéré par les malfaiteurs est effectué, en effet, la victime affectée verra ses économies complètement taries.

La police postale recommande donc vérifier la fiabilité des messages reçues et les communications circulant en ligne avant de saisir des données sensibles. Il est très important d’éviter d’utiliser des liens d’accès rapide qui pointent vers des pages de connexion. Ces derniers sont souvent graphiquement identiques aux officiels et peuvent facilement être trompeurs mais il est bon de ne pas faire confiance et de se connecter indépendamment.