a signalé un nouvel e-mail de phishing, attention

La police postale signale un nouvel e-mail de phishing ciblant i Clients Amazon afin d’obtenir les données utilisées pour accéder aux instruments de paiement et, par conséquent, retirer leur épargne. la tentative de fraude en ligne rapporte un message qui vise à intimider les victimes potentielles, afin de les convaincre de cliquer sur un lien frauduleux capable de voler leurs données pour permettre à des cybercriminels de commettre l’arnaque. En reconnaissant la communication et en profitant de quelques conseils simples, vous avez cependant la possibilité de prévenir la fraude et d’empêcher les malfaiteurs de conclure à la tromperie. Voici donc les suggestions de la police postale sur son site officiel http://www.commissariatodips.it.

Phishing: la police postale signale une tentative de fraude contre des clients Amazon!

Le nom de famille utilisé illégalement par les cybercriminels pour propager une autre tentative de phishing est celui d’Amazon. Les clients du géant pourraient recevoir un e-mail leur verrouillage du compte; et cela les invite à y remédier en cliquant sur un lien qui mène à une page à travers laquelle créer un nouveau compte.

La création du nouveau profil nécessiterait l’insertion de données sensibles qui ne doivent absolument pas être saisies, car dans ce cas elles seront automatiquement envoyées aux criminels qui les utiliseront pour accéder au compte victime et retirer ses économies.

Comme le suggère la police postale, il est donc essentiel vérifier la fiabilité de toute communication reçue avant la saisie en ligne de données sensibles. De plus, il est recommandé de ne pas cliquer sur les liens d’accès rapide fournis par des tiers non identifiables.