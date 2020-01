a-t-elle ou non acquis la production de Kojima?

Certaines rumeurs affirment que récemment, Sony Worldwide Studios allait acquérir une nouvelle équipe et se développer davantage. Les rumeurs ont commencé notamment sur un twitter de Tidux, un initié du monde du jeu vidéo qui aurait déclaré que Sony est devenu un peu plus grand.

Quels sont les suspects concernant le nouvel achat et pourquoi

Il y a plusieurs théories sur ce que l’acquisition pourrait être, tout intéressant:

L’expression un peu plus grande en italien ne peut se traduire que dans un sens: un peu plus grand. Mais en anglais, la première chose à laquelle on a pensé est un un jeu de mots où le terme bit indique la Studios 17 bits ou leStudios 11 bitsles deux équipes étaient plutôt petites et cela rendrait le jeu de mots encore plus sensé.

Thomas Puha aurait aimé Twitter de Tidux. Pour les non-initiés, Thomas Puha est le directeur des communications pour Remedy Entertainment, une société finlandaise de jeux vidéo qui a lancé sur le marché des jeux comme Control ou Quantum Break.

Une autre théorie est que l’achat fait plutôt référence à Production de Kojima. De toutes les théories, pour être honnête, c’est la moins probable, mais il semble que les fans ont remarqué un lien entre un tweet d’un ami bien connu de Hideo Kojima, Geoff Keighley (producteur des Game Awards, et présentateur de l’événement), et le tweet de Tidux. L’homme dans son tweet aurait reçu un très bon appel à propos de quelque chose. C’est un indice très vague mais il a donné de l’espoir aux fans.

Pour le moment il n’y a rien d’officiel et ce ne sont que des rumeurs, on va tout découvrir pas dès l’arrivée des déclarations officielles.