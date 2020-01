A-t-il glissé à droite? Le quart-arrière de la NFL montre qu’il a le nez d’une manière unique d’utiliser la Microsoft Surface – .

Le quart-arrière des Titans du Tennessee Ryan Tannehill utilise son nez pour avancer sur les écrans d’une Microsoft Surface lors du match de dimanche contre les Chiefs de Kansas City. (Capture d’écran Instagram via @thecheckdown)

Voilà la pièce que nous avons élaborée! Mais, avouons-le, il y a plus d’une façon de faire glisser l’écran sur une tablette.

Dimanche, lors du match de championnat de l’AFC contre les Chiefs de Kansas City, les caméras latérales ont ramassé le quart-arrière des Titans Ryan Tannehill sur le banc, contre les températures froides. Avec ses mains couvertes de gants, Tannehill nous a montré à tous une nouvelle astuce pour la Microsoft Surface, en utilisant son nez pour glisser latéralement, puis vers le haut sur l’appareil.

Les diffuseurs de CBS Jim Nantz et Tony Romo se sont moqués de la technique de Tannehill et la vidéo a été partagée sur Instagram via le site de sport The Checkdown.

“Comment pouvez-vous faire avancer l’écran?”, A déclaré Nantz. Vous le faites avec votre nez. “

«Vous pouvez vous blesser en faisant cela. C’est fou », a répondu Romo.

Dans le cadre d’un accord entre Microsoft et la NFL, qui a débuté en 2014, les joueurs utilisent la tablette Surface pour revoir les jeux passés pendant les jeux, remplaçant les impressions en noir et blanc sur lesquelles ils comptaient. Les arbitres utilisent également les appareils pour examiner les rediffusions instantanées sur le terrain.

Les mouvements de Tannehill ont réussi à obtenir le test de reniflement de Panos Panay, chef de produit chez Microsoft, qui a également partagé la vidéo sur Instagram, en écrivant: «Eh bien, nous n’avons pas de test pour ce scénario exact… mais je pense que nous pourrions ajouter un. Quel beau match aujourd’hui. J’adore le football en séries éliminatoires. “

Panay semble toujours avoir un œil sur la façon dont la technologie secondaire de Microsoft est traitée pendant les matchs de la NFL. Un coup de nez est beaucoup plus doux que les coups que les appareils ont pris dans le passé. Il y a tout juste un an, Panay a réagi lorsque l’entraîneur-chef des New England Patriots, Bill Belichick, a soulevé une surface dans les tribunes.