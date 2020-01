à venir avec des nouvelles importantes sur deux consoles surprise

Le mythe de GTA il est difficile de mourir. Ce n’est certainement pas une tendance passagère. Au fil des ans, l’équipe de Rockstar Game a su plaire aux joueurs du monde entier avec des scénarios passionnants qui sont passés d’une mécanique 2D à des scènes plus réalistes et remplies d’adrénaline. Certains pourraient penser que 22 ans honorable carrière a suffi mala saga continue et des millions de fans ont hâte d’essayer GTA 6, maintenant annoncé sur de nouveaux consul.

GTA 6: les nouvelles à venir laissent les joueurs à bout de souffle

Depuis le premier Grand Theft Auto que nous avons traversé 7 chapitres principaux et cinq autres retombées. Dans son dernier chef-d’œuvre, il se penchera vers un remake de l’expérience avec Red Dead Redemption II. Le gameplay sera similaire pour une scène qui se déroule dans un cadre de jeu Années 70 avec Ricardo, personnage émergent dans le monde souterrain. Il commencera comme courrier de drogue pour culminer dans une position remarquable qui le verra en charge de tout. Au milieu, il y a aussi un personnage mystérieux appelé Kacey qui devrait être jouable.

la structure du chapitre verra la même méthode que Red Dead 2 également dans la célèbre Vice City, un lieu latin célèbre à combiner avec une expérience Liberty City et peut-être même une peine de prison. Le rythme sera réaliste et engagera l’immersion dans des scénarios qui verront les gens et les lieux changer au cours d’une décennie couvrant les années 70 et 80.

On ne sait rien de la sortie sauf qu’on s’y attendra avec surprise même pour Xbox Series X et PlayStation 5 avec un gameplay à couper le souffle ayant des images à très haute résolution et des optimisations graphiques spécifiques.