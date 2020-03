A9 2020 Bienvenue au Mexique OPPO!

Les smartphones sont l’un des incontournables d’aujourd’hui pour tout le monde. Un «téléphone portable» n’est plus seulement cet appareil avec lequel vous passez des appels, c’est comme un ordinateur sans Internet: il devient une machine à écrire. En ce sens, nos besoins de connectivité deviennent plus communs et spécifiques, et c’est peut-être pour cette raison que non seulement l’offre de marques et d’appareils est de plus en plus importante, mais que l’innovation en eux et les promesses spécifiques de chaque marque nous font Il permet de maintenir une préférence et une individualité avant la diffusion massive. Aujourd’hui, Le Mexique accueille le nouveau sur le bloc: OPPO.

Qu’est-ce que OPPO?

OPPO est une entreprise technologique qui vient au Mexique avec un engagement fort et innovant envers les téléphones portables, et la vedette du salon est son modèle A9, un équipement qui appartient au milieu de gamme à un prix plus qu’abordable pour ceux qui veulent tout. , mais le portefeuille nous resserre. Maintenant, OPPO sait que l’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi un nouveau téléphone portable est l’appareil photo, et ils ont créé un algorithme unique qui vous fera tomber amoureux.

OPPO présente: Embellissement, Intelligence Artificielle

Technologie pour rendre votre peau plus brillante et plus belle (sur vos photos, évidemment). Son appareil photo avant de 16 mégapixels utilise la fonction d’embellissement avec Intelligence artificielle: embellissement, création exclusive d’OPPO. Cette technologie identifie automatiquement le teint, l’âge, le sexe et la couleur de la peau; En outre, il distingue les enfants, les personnes âgées, les hommes et les femmes, embellissement personnalisé. Utilise un tout nouvel algorithme pour lisser les imperfections de la peau et Des fonctionnalités plus nettes créent un look sans maquillage. Et c’est juste une de ses 4 caméras…

Modèle L’A9 est équipé d’une caméra arrière quadruple: 48 mégapixels sur votre appareil photo principal, 8 mégapixels sur votre objectif Ultra Grand Angle, 2 mégapixels sur votre objectif vertical et 2 mégapixels sur votre objectif mono. Comme nous l’avons déjà mentionné, sa caméra frontale a 16 mégapixels.

Le lancement d’OPPO au Mexique aura lieu ce mardi 17 mars et à 21h00 ils auront une diffusion en direct où il y aura des invités spéciaux, ainsi que des surprises et quelques cadeaux. Nous laissons ici la vidéo pour que vous puissiez entrer dans la réglisse et essayer votre nouveau téléphone portable préféré: