AAPL est en baisse de 7% dans le commerce pré-marché alors que le marché boursier s’effondre

AAPL est en baisse de plus de 7% dans les échanges avant commercialisation, mais cela n’a rien à voir avec l’entreprise: cela fait partie d’un effondrement du marché boursier causé par deux facteurs.

Premièrement, les craintes liées aux coronavirus provoquent de la nervosité quant à la performance des actions sur le marché. De nombreuses entreprises, dont Apple, subissent le double coup des problèmes d’approvisionnement en Chine et la baisse de la demande due à moins de shopping car les consommateurs évitent les magasins…

Deuxièmement, et le déclencheur spécifique de l’inquiétude actuelle, l’Arabie saoudite a réduit les prix du pétrole au cours du week-end, avec un impact immédiat sur les sociétés énergétiques, puis sur les banques en raison des craintes que les entreprises énergétiques ne puissent faire défaut sur les prêts, et le reste du marché comme un coup en vigueur.

CNBC rapporte qu’il y a beaucoup de panique sur le marché.

Les investisseurs sont déjà au courant de l’épidémie de coronavirus qui a fait dégringoler les moyennes des stocks en territoire de correction. Dimanche, les cas mondiaux d’infection ont atteint plus de 109 000, avec au moins 3 801 décès dans le monde. La situation empire également aux États-Unis, New York, la Californie et l’Oregon déclarant tous l’état d’urgence.

“L’idée que la baisse des prix de l’essence va mettre plus d’argent dans les poches des travailleurs et donner un coup de pouce aux dépenses de consommation et à l’économie ne semble pas amortir le coup pour les investisseurs en bourse”, a déclaré Chris Rupkey, économiste financier en chef de la MUFG Union Bank, dit dans une note dimanche. «Ils veulent sortir. Temps fort. Le ciel tombe. Sortez, sortez tant que vous le pouvez. Les malheurs de Wall Street doivent finalement frapper durement l’économie de Main Street. »

Un rapport distinct de CNBC suggère que des «disjoncteurs» conçus pour se protéger contre la vente de panique sont susceptibles de se déclencher aujourd’hui.

Alors que les actions américaines devraient plonger à l’ouverture, les investisseurs surveilleront que les principaux disjoncteurs du marché se déclenchent et limitent ou arrêtent le marché.

Dimanche soir, les contrats à terme ont atteint leur «limite» après que les contrats à terme sur indices boursiers cotés au CME ont chuté de 5%, interrompant la négociation en dessous de ce niveau et empêchant les futures de chuter […]

Selon la Bourse de New York, un arrêt du marché pourrait survenir à «trois seuils de coupure» sur le S&P 500 en raison de fortes baisses et de la volatilité. La bourse les classe à trois niveaux en fonction de la clôture de la session précédente dans le S&P 500.

Des chutes de 7%, 13% et 20% respectivement entraîneront des suspensions automatiques de négociation. Les deux premières «pauses» dureront 15 minutes chacune, tandis que la dernière suspendra le trading pour le reste de la journée.

