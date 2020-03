AAPL est une opportunité pendant le coronavirus, mais d’autres plus encore

Les actions ont pris un coup de poing au cours des derniers jours alors que les investisseurs tentent de trouver le meilleur endroit pour mettre leur argent pendant l’épidémie de coronavirus, mais l’AAPL est une opportunité selon beaucoup…

Tous les titres FAANG – Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Alphabet parent de Google – devraient rebondir, disent-ils, mais deux des sociétés semblent actuellement particulièrement bonnes.

Business Insider a rassemblé les vues des analystes et des investisseurs à long terme et a constaté que beaucoup considéraient la crise actuelle comme une opportunité.

Alors que le marché se balance, certains de ces investisseurs et analystes ont déclaré à Business Insider qu’ils voyaient une opportunité au milieu du chaos – une chance de saisir les caractéristiques du secteur technologique à des prix réduits. […]

«En tant qu’investisseurs à long terme, nous voyons de merveilleuses opportunités de valeur», a déclaré Chris Retzler, gestionnaire de portefeuille du Needham Small Cap Growth Fund.

Beaucoup pensent que les actions technologiques sont un achat particulièrement bon alors que les prix sont déprimés.

Comme Retzler, Dan Morgan, un gestionnaire de portefeuille senior chez Synovus Trust, avait stocké des liquidités alors que le marché continuait de croître et que les grands noms de la technologie devenaient plus chers. Il a vu la vente comme une opportunité d’acheter certains des meilleurs noms de la technologie, tels que les soi-disant actions FAANG – Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Alphabet parent de Google – ainsi que des sociétés telles que Microsoft et Salesforce […]

«Je pense que cela crée une opportunité pour les gens s’ils peuvent être disciplinés, a-t-il dit. “Six mois, un an plus tard”, a-t-il poursuivi, “je pense que vous constaterez qu’il y avait de grandes opportunités sur les marchés pour profiter de très bonnes actions qui avaient été repoussées.”

Cependant, certains estiment que même si Apple est une opportunité, il existe de meilleurs paris sous la forme d’entreprises qui peuvent réellement bénéficier de l’auto-isolement susceptible d’être nécessaire pour beaucoup. Avec les consommateurs incapables de visiter les magasins physiques, Amazon devrait voir un boom des ventes. Et si les gens sont coincés à la maison avec peu de choses à faire, cela ne peut que stimuler la demande pour des entreprises comme Netflix.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: