AAPL perd 100 milliards de dollars en valeur, clôt la journée en baisse de près de 8% dans un marasme plus large du marché

Au milieu d’une journée tumultueuse pour les actions américaines, AAPL a terminé en baisse de 7,9%, mais ce n’était pas la seule grande entreprise technologique à couler. Comme détaillé par CNBC, les grandes entreprises technologiques ont perdu plus de 320 milliards de dollars en valeur aujourd’hui, coïncidant avec le pire jour pour un marché plus large depuis 2008.

AAPL a terminé la journée en baisse de 7,9%, ce qui signifie qu’elle a perdu environ 100 milliards de dollars en valeur. Les parts de Microsoft, Facebook et Alphabet ont toutes baissé de plus de 6%, tandis qu’Amazon a chuté de 5,3%. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de plus de 2 000 points, marquant ainsi sa pire journée depuis la crise financière de 2008.

Comme nous l’avons expliqué ce matin, l’effondrement du marché est dû à deux facteurs: les problèmes de coronavirus et les prix du pétrole.

Premièrement, les craintes liées aux coronavirus provoquent de la nervosité quant à la performance des actions sur le marché. De nombreuses entreprises, dont Apple, souffrent du double coup des problèmes d’approvisionnement en Chine et de la baisse de la demande due à moins d’achats, les consommateurs évitant les magasins

Deuxièmement, et le déclencheur spécifique de l’inquiétude actuelle, l’Arabie saoudite a réduit les prix du pétrole au cours du week-end, avec un impact immédiat sur les sociétés énergétiques, puis sur les banques en raison des craintes que les entreprises énergétiques ne puissent faire défaut sur les prêts, et le reste du marché comme un coup en vigueur.

Pour Apple en particulier, la situation actuelle des coronavirus est une préoccupation majeure pour les investisseurs. Une note d’investisseur a estimé plus tôt dans la journée qu’Apple avait vendu moins de 500 000 iPhones en Chine en février, en baisse de 60% par rapport aux 1,27 million d’unités vendues le même mois il y a un an. L’offre d’iPhones et d’autres produits Apple commence également à manquer partout dans le monde.

Pendant ce temps, les analystes de la Bank of American s’attendent à ce que les lancements de l’iPhone 5G et de l’iPhone 9 soient retardés cette année en raison des perturbations causées par le coronavirus. Apple a également récemment demandé à plusieurs de ses employés de travailler à domicile cette semaine et a détaillé d’autres mesures anti-coronavirus.

