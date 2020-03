Abandonnez le Dyson à 600 $ et obtenez cet aspirateur balai pour 273 $, aujourd’hui seulement – .

Dyson fabrique les aspirateurs sans fil les plus respectés et les plus recherchés au monde, réputés pour être puissants et efficaces.

Mais les aspirateurs-balais sans fil de Dyson sont également extrêmement chers, et les marques rivales ont fait de grands progrès avec leurs propres produits.

L’aspirateur sans fil à manche Tineco A11 Master a récolté des milliers de notes 5 étoiles sur Amazon, car il offre une alternative plus abordable aux aspirateurs à manche populaires de Dyson.

Samedi, pour une seule journée, l’A11 Master est en vente au prix le plus bas d’Amazon.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Lorsque l’aspirateur-balai sans fil de Dyson a fait irruption sur la scène il y a des années, les gens ont été époustouflés. Les aspirateurs sans fil étaient populaires à l’époque, mais ils étaient faibles et ne servaient qu’à des nettoyages rapides et faciles. Les travaux plus lourds nécessitaient un aspirateur filaire, et les aspirateurs filaires sont toujours difficiles à utiliser. C’est pourquoi les nouveaux puissants aspirateurs balais de Dyson sont devenus si populaires si rapidement.

À l’époque, Dyson n’avait aucune concurrence, alors les gens étaient prêts à payer le meilleur prix. Aujourd’hui, cependant, ce n’est plus le cas.

Rendez-vous sur Amazon et vous verrez que le dernier et le meilleur aspirateur sans fil pour animaux Dyson V11 se vend à 600 $. Il est en vente aujourd’hui, ce qui est bien, mais vous devrez toujours débourser 539 $ si vous en voulez un. Il y a des années, cela en valait peut-être la peine. Mais de nos jours, vous pouvez obtenir un aspirateur-balai sans fil à la hauteur du V11 pour une petite fraction du prix.

Tineco s’est fait un nom dans le vide sans fil en construisant des aspirateurs balais puissants et légers qui offrent le niveau de performance de Dyson pour beaucoup moins d’argent. La semaine dernière, en fait, nous vous avons parlé d’une grande vente sur le Tineco Pure ONE S12 Plus, un nouveau modèle inédit doté d’une puissance incroyable et de fonctionnalités inédites, notamment un grand écran numérique et des commandes tactiles capacitives. Ce modèle est encore assez cher même en vente, ce qui est compréhensible, mais Amazon propose aujourd’hui un accord différent que vous voudrez certainement vérifier.

Samedi, pour une seule journée, Amazon a réduit l’aspirateur balai sans fil Tineco A11 Master à son prix le plus bas jamais enregistré. Cet aspirateur sans fil tueur offre une puissance et une aspiration exceptionnelles, une conception légère et une poubelle à poussière et à saleté faciles à vider et une tête de brosse conçue pour travailler rapidement les poils d’animaux. Il a également un éclairage LED sur la tête de brosse, ce qui est beaucoup plus important que vous ne le pensez. Nous avons fait un test où nous avons passé l’aspirateur avec un Dyson, puis avons exécuté un aspirateur sans fil équipé de LED sur la même zone – vous seriez choqué de voir combien le Dyson manquait.

L’aspirateur sans fil A11 Master de Tineco coûte 399,99 $, mais aujourd’hui sur Amazon, vous pouvez en acheter un pour seulement 272,90 $, le prix le plus bas jamais enregistré. Ne manquez pas cette affaire.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.