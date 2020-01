Accélérateurs de transformation numérique et d’innovation pour alimenter les dépenses informatiques des entreprises

Les dépenses informatiques des entreprises au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique (Meta) devraient augmenter de 5,8% en 2020 pour atteindre 36 milliards de dollars, grâce aux technologies de la troisième plate-forme et aux accélérateurs d’innovation, tandis que les dépenses informatiques traditionnelles ralentissent.

Jyoti Lalchandani, vice-président et directeur général régional de la firme de recherche International Data Corporation (IDC), a déclaré que l’informatique d’entreprise change radicalement avec l’informatique numérique en tête.

Il a déclaré que les principaux moteurs des dépenses informatiques des entreprises sont les accélérateurs d’innovation tels que les systèmes cognitifs, la robotique, l’impression 3D, la sécurité de prochaine génération, l’internet des objets, la réalité augmentée et la réalité virtuelle et les troisièmes piliers de la plate-forme tels que le cloud, le mobile, les mégadonnées et l’analyse, et Affaires sociales.

“Les accélérateurs d’innovation croîtront à un taux de croissance annuel de 19,1% entre 2019 et 2023 tandis que la troisième plateforme, y compris le mobile, croîtra à un taux de croissance annuel de 4,2% entre 2019 et 2023 et 16,5% en excluant le mobile”, a-t-il ajouté. m’a dit.

Meredith Whalen, Chief Research Officer chez IDC, a déclaré que le nouveau programme numérique pour les PDG est de se concentrer sur de nouveaux clients, de nouvelles capacités, de nouvelles infrastructures critiques et un nouvel écosystème de l’industrie.

«Les PDG cherchent à établir une relation plus étroite avec ses clients et à créer des produits et des expériences plus personnalisés et à établir également la confiance avec les clients», a-t-elle déclaré.

En outre, elle a déclaré que les organisations doivent créer de nouvelles capacités autour d’une organisation intelligente, des capacités logicielles pour fournir l’innovation et des modèles de travail dynamiques.

Créer une expérience mieux personnalisée

«L’économie numérique est à un tournant critique. En quelques années, près de la moitié du PIB mondial proviendra des produits et services offerts par des organisations transformées numériquement », a déclaré Whalen.

Pour prospérer, elle a déclaré que les organisations doivent définir leur nouveau rôle dans cette économie numérique et répondre de manière proactive aux nouvelles exigences des clients en matière de personnalisation et de confiance.

«Ils doivent également développer de nouvelles capacités autour de l’innovation, du travail et de l’intelligence numériques, et construire une infrastructure informatique numérique qui prend en charge des opérations résilientes et des expériences omniprésentes», a-t-elle déclaré.

Selon IDC, 40% des données collectées lors du parcours client seront destinées à créer un meilleur produit et une expérience plus personnalisée pour les clients d’ici 2023.

D’ici 2025, plus des deux tiers du G2000 seront des producteurs à grande échelle et à haute performance d’innovation numérique basée sur des logiciels, tandis que 80% du code utilisé par les développeurs d’entreprise proviendra de marchés tiers, de référentiels de code et de plateformes, et 60 % des entreprises du G2000 auront créé leur propre écosystème logiciel.

Selon une récente enquête menée par le bureau d’études de la région, 54% sont actuellement engagés dans la transformation numérique dans les moyennes et grandes entreprises, 27% sont sur le point de démarrer la transformation numérique cette année, 15% ne sont pas actuellement engagés mais la planification au cours des deux prochaines années et 4% n’a aucun plan dans un avenir proche.

De plus, il a déclaré que la transformation numérique est importante pour les milléniaux et la génération Z car ils représentent 79% de la population totale.

“Ils[lesmilléniauxetlagénérationZ)sontimportantscarilsveulentêtreconnectésetveulentaccéderplutôtquepossédervoientladifférenciationentrephysiqueetnumériqueveulentunemarqueetuneexpérienceL’impactquecelaasurlemodèled’entreprisechangedefaçontrèsspectaculaire»a-t-ildéclaré[millennialsandGenerationZ)areimportantastheywanttobeconnectedandwantstoaccessratherthanpossessseesdifferentiationbetweenphysicalanddigitalwantsonebrandandoneexperienceTheimpactithasonthebusinessmodelischangingverydramatically”hesaid

La transformation numérique ayant un impact sur la dynamique informatique des entreprises dans la région est la finance, le gouvernement, les communications, la fabrication, les industries des ressources et la construction, la vente au détail et en gros, les services professionnels et personnels, les services publics, les soins de santé et les transports.

En 2024, Lalchandani a déclaré que plus de 30% de toutes les dépenses informatiques régionales seront directement destinées à la transformation numérique et à l’innovation, contre 18% en 2018, avec une croissance annuelle de 18% contre 1,5% pour le reste de l’informatique.

Il a déclaré que le secteur public dépense également beaucoup pour la transformation numérique et qu’il devrait franchir 8 milliards de dollars en 2021, enregistrant un taux de croissance annuel de 5,7% au cours de la période 2019-2023.

Les domaines de croissance clés sont les services intelligents (parcours clients, identités numériques, consolidation des services), l’intégration et l’automatisation (rationalisation opérationnelle – blockchain et IA, centralisation des processus entre les entités) et la sécurité publique (surveillance étendue, centres de commande intelligents, postes de police automatisés, réponse d’urgence, IA, IoT et analytique).

Dans l’espace de fabrication, les dépenses, axées sur la construction de futures usines, devraient dépasser 4 milliards de dollars en 2020 (23% des dépenses totales de transformation numérique).

Dans le domaine des télécommunications, la transformation est attendue à trois niveaux: transformation des activités (marques numériques, services TIC numériques, canaux numériques et monétisation des données), transformation de l’expérience client (analyse client, amélioration omnicanal, consolidation des applications internes) et transformation du réseau (5G déploiement, SD-WAN, NFV, AI, etc.).

Les dépenses en TI dans les télécommunications, qui devraient croître à un taux de croissance annuel de 5,9% au cours de la période 2019-2023, devraient dépasser 5 milliards de dollars d’ici 2022.

Dans l’espace cloud, Lalchandani a déclaré que les dépenses de cloud public devraient tripler d’ici 2023 à 5,5 milliards de dollars, en raison des investissements des fournisseurs de cloud hyper-échelle.

«20% des organisations ont adopté une politique axée sur le cloud. La part du Cloud IaaS devrait passer de 15% à 30% d’ici 2023 tandis que la croissance des dépenses en PaaS et SaaS augmenterait de 40%. D’ici 2024, 40% des déploiements cloud passeront du cœur à l’informatique de pointe », a-t-il déclaré.

Les investissements globaux dans l’IA, a déclaré Lalchandani, va augmenter de plus du double d’ici 2023 à plus de 600 millions de dollars.

Cependant, il a dit que chaque pays de la région est motivé par des thèmes différents.

Aux Emirats Arabes Unis et en Arabie saoudite, il a déclaré qu’elle était motivée par une stratégie et une vision nationales tandis qu’en Afrique du Sud, elle était dirigée par des startups et par des secteurs privés en Turquie.

Selon Lalchandani, les dépenses de sécurité, qui figurent en tête de l’agenda du CIO, devraient dépasser 3,6 milliards de dollars en 2023, en raison de la nécessité de gérer la confiance numérique à l’ère de la transformation numérique.

Wilson Xavier, directeur de recherche pour les télécommunications et les services informatiques chez IDC, a déclaré que les cinq principaux domaines prioritaires d’investissement dans la sécurité pour établir la confiance numérique sont la sécurité du réseau (54%), la cybersécurité (42%), la sécurité et la détection des terminaux (34%), gestion des failles de sécurité (34%) et solutions de régulation / conformité (32%).

«Les dépenses de sécurité d’entreprise devraient atteindre 2,7 milliards de dollars. En dehors de cela, l’Afrique du Sud contribuera à 26%, les EAU à 19%, l’Arabie saoudite à 15% et la Turquie à 9% », a-t-il déclaré.

Aux Émirats arabes unis, il a déclaré que les dépenses de sécurité représentaient environ 8,8% des dépenses informatiques totales, en Turquie de 6,8% et 5,9% en Arabie saoudite.